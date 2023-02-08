Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin en az 10 ilinde ciddi şekilde hissedildi. Depremin ardından en çok hasar gören şehirlerden biri de Gaziantep oldu.

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin depremden önceki ve sonraki haline ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.