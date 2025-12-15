Habertürk
        ABD'li yönetmen Reiner ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu | Dış Haberler

        ABD'li yönetmen Reiner ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınan ABD'li yönetmen Reiner ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:52
        ABD'li yönetmen Reiner evinde ölü bulundu
        ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıkladı.

        İtfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti.

        The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti.

        Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

        Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

        Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

