İstifa polemiği: Fed Başkanı Jarome Powell ile Donald Trump arasında neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile Jarome Powell arasındaki gerilim gündeme gelmişti. Bunun üzerine Powell, Trump'ın istifa talebini reddedeceğini ve kendisinin veya diğer Fed valilerinin görev süreleri dolmadan görevden alınmasının 'yasalarca izin verilmediğini' söylemişti. Peki, Trump ve Powell arasında neler oluyor, Powell istifa mı edecek? İşte, detaylar...
Ocak ayında ABD'nin yeni Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump, Fed ve Fed Başkanı Jarome Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İkili arasında yaşanan gerginlik ve istifa polemiği daha önce de medyada yankı bulmuştu. Son olarak, Trump'ın yaptığı açıklamalarla istifa konusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jarome Powell istifa mı edecek? İşte, detaylar...
JAROME POWELL FED BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN AYRILIYOR MU?
Ocak ayında görevi devralacak olan Donald Trump, NBC News'in 'Meet the Press with Kristen Welker' programında, Fed ve Fed Başkanı Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, görev süresi 2026'da sona erecek olan Powell'ı görevden almak isteyip istemediğine ilişkin soruya "Hayır, öyle düşünmüyorum. Öyle bir şey göremiyorum" dedi.
Trump, geçmişte faiz oranları konusunda tartıştığı Powell'ın sessiz bir şekilde istifa edeceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi. Trump, Welker'a "Sanırım ona bunu söyleseydim yapardı. Ama eğer ondan bunu rica etseydim muhtemelen yapmazdı" dedi.
POWELL VE TRUMP ARASINDA NELER OLDU?
Trump , 2018'in başlarında Powell'i kendisi Fed başkanlığına atamıştı. Trump ile Powell arasındaki ilişki, Trump'ın göreve geldiği ilk dönemde Fed'e ve Fed Başkanı'na sık sık saldırmasıyla bozulmuştu. Trump, 2018'in sonlarında Powell'ı görevden almaya çalışmayı özel olarak görüşse de bu gerçekleşmemişti. Trump ayrıca 2020'nin başlarında COVID-19 salgınının başlangıcında Powell'ı eleştirerek , Powell'ın birçok kötü karar aldığını ve onu görevden alma hakkı olduğunu savunmuştu. Biden ise Powell'ı mevcut dönemine yeniden atama kararı almıştı.
Trump, bu yılın başlarında seçimler öncesinde Fed'in kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.