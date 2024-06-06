ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: "F-16 konusunda ileriye dönük adım atıldı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin F-16 alımında imzaya yaklaşıldığı bilgisini paylaştı.

#BüyükelçiFlake: “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından… https://t.co/Mwb9NI6WXD pic.twitter.com/tNv9Wyhc3L — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) June 6, 2024

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Büyükelçisi Flake, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.

Flake, "Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı Türkiye Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler." açıklamasında bulundu.