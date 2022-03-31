ABD'nin ham petrol stokları azaldı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 400 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 409 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 568 milyon 300 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 800 bin varil (yüzde 0,3) artışla 238 milyon 800 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 227 bin varil azalarak 6 milyon 259 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 856 bin varil düşüşle 2 milyon 988 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-25 Mart haftasında 114 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 145 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 30 bin varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 12 milyon 990 bin varil olması bekleniyor.

Muhabir : Zeynep Beyza Kılıç

Yayınlayan : Seval Güler