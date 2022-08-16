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ABD'nin Nevada eyaletinde ev almak isteyen kadın 'yanlışlıkla' mahalleyi satın aldı

ABD'nin Nevada eyaletinde bir ev almak isteyen kadın, işlemler sırasında yapılan hata sebebiyle 84 ev ve 2 arazinin sahibi oldu.

ABD'nin Nevada eyaletinde ev almak isteyen kadın 'yanlışlıkla' mahalleyi satın aldı
Ev almak isterken 'yanlışlıkla' mahalleyi satın aldı
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HABERTURK.COM

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan bir kadın, 594 bin 481 dolar ödeyerek ev satın almak isterken, yanlışlıkla mahalleyi satın aldı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, işlemler sırasında yapılan bir hata sebebiyle kadının 84 ev ve 2 arazinin sahibi olduğu belirtildi.

The Reno Gazette Journal ismi verilmeyen kadına ulaştı, Reno'nun kuzeydoğusundan ev almak istediğini belirten kadın 'yorum yok' yanıtını verdi.

Yetkililer belgelerde büyük bir hata olduğunu hemen fark etti, ancak kadının yanlışlıkla sahibi olduğu 84 ev ve 2 araziden vazgeçip vazgeçmeyeceği bilinmiyor.

Bilirkişi Cori Burke, bunun Las Vegas merkezli bir firma olan Westminster Title tarafından yapılmış bir yazım hatası gibi göründüğünü söyledi.

"Görünüşe göre Westminster Title, Las Vegas'tan başka bir transferinden yasal bir açıklamayı kopyalayıp yapıştırmış olabilir. Ancak bu durumu ilginç kılan belirtilen rakamların büyüklüğü." dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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