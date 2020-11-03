ABD'nin seçimi Haberturk.com'da

HABERTURK.COM

Cumhuriyetçilerin adayı, mevcut başkan Donald Trump mı, Demokratların adayı Joe Biden mı? Sadece ABD değil, bütün dünya ile birlikte Türkiye de seçimi ilgiyle takip ediyor.

Haberturk.com, böylesine kritik bir seçim için özel bir sayfa hazırladı.

ABD'deki seçimin en detaylı ve doğru verileri anlık güncellenecek. En sıcak gelişmeler yine bu sayfadan takip edilebilecek.

ABD'nin kendisine özgü seçim sistemine ilişkin anlaşılır bilgiler de yine burada olacak.

Haberturk.com seçim özel sayfası bu akşam yayına giriyor. Seçimi Haberturk.com'dan takip edin.