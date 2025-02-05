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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Posta Servisi, Çin ve Hong Kong'dan gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Posta Servisi, Çin ve Hong Kong'dan gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı

        ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan ülkeye gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:16
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        ABD Çin'den gelen kolilerin sevkiyatı askıya aldı
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        Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, USPS'den yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, Çinli tüccarlar ve e-ticaretle uğraşanlar arasında popüler olan koli sevkiyatının bir sonraki duyuruya kadar durdurma kararı alındığı bildirildi.

        Açıklamada, Çin ve Hong Kong'dan gelen koli sevkiyatının askıya alınmasının mektup teslimatını etkilemeyeceği belirtildi.

        Bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

        ÇİN'E ERTELEME YAPILMADI

        Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

        Çin de Trump'ın ülkeden ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti.

        Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti.

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