Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte 2020 ABD Başkanlık Seçimi tarihi..

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.

ABD SEÇİM ANKETİ NE DİYOR?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala, ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.

ABD BAŞKANLARI LİSTESİ

1: George Washington

Parti: Partisiz 30 Nisan 1789 -4 Mart 1797

2: John Adams

Parti: Federalist 4 Mart 1797 – 4 Mart 1801

3: Thomas Jefferson

Partisi: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1801 – 4 Mart 1809

4: James Madison

Parti: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1809 – 4 Mart 1817 yasi hareketin liderlerinden biri oldu.

5: James Monroe

Partisi: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1809 – 4 Mart 1817

6: John Quincy Adams

Partisi: Demokratik- Cumhuriyetçi 4 Mart 1825 – 4 Mart 1829

7: Andrew Jackson

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1829 – 4 Mart 1837

8: Martin Van Buren

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1837 –4 Mart 1841

9: William H. Harrison

Partisi: Whig 4 Mart 1841 – 4 Nisan 1841 (Görevdeyken öldü)

10: John Tyler

Partisi: Whig 4 Nisan 1841 – 4 Mart 1845

11: James K. Polk

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1845 – 4 Mart 1849

12: Zachary Taylor

Partisi: Whig 4 Mart 1849 – 9 Temmuz 1850

13: Millard Fillmore

Partisi: Whig 9 Temmuz 1850 – 4 Mart 1853

14: Franklin Pierce

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1853 – 4 Mart 1857

15: James Buchanan

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1857 – 4 Mart 1861

16: Abraham Lincoln

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1861 – 15 Nisan 1865

17: Andrew Johnson

Partisi: Demokrat Parti 15 Nisan 1865– 4 Mart 1869

18: Ulysses S. Grant

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1869 – 4 Mart 1877

19: Rutherford B. Hayes

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1877 – 4 Mart 1881

20: James A. Garfield

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1881 – 19 Eylül 1881

21: Chester A. Arthur

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 19 Eylül 1881–4 Mart 1885

22: Grover Cleveland

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1885 –4 Mart 1889

23: Benjamin Harrison

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1889 – 4 Mart 1893

24: Grover Cleveland

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1893–4 Mart 1897

25: William McKinley

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1897–14 Eylül 1901

26: Theodore Roosevelt

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 14 Eylül 1901–4 Mart 1909

27: William Howard Taft

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1909–4 Mart 1913

28: Woodrow Wilson

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1913–4 Mart 1921

29: Warren G. Harding

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1921–2 Ağustos 1923

30: Calvin Coolidge

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 2 Ağustos 1923–4 Mart 1929

31:Herbert C. Hoover

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 4 Mart 1929 – 4 Mart 1933

32: Franklin D. Roosevelt

Partisi: Demokrat Parti 4 Mart 1933–12 Nisan 1945

33: Harry S. Truman

Partisi: Demokrat Parti 12 Nisan 1945 – 20 Ocak 1953

34: Dwight D. Eisenhower

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1953–20 Ocak 1961

35:John F. Kennedy

Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 1961–22 Kasım 1963

36: Lyndon B. Johnson

Partisi: Demokrat Parti 22 Kasım 1963–20 Ocak 1969

37: Richard Nixon

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1969 –9 Ağustos 1974

38: Gerald Ford

Partisi Cumhuriyetçi Parti 9 Ağustos 1974 – 20 Ocak 1977

39: Jimmy Carter

Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 1977–20 Ocak 1981

40: Ronald Reagan

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1981–20 Ocak 1989

41: George H. W. Bush

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 1989 –20 Ocak 1993

42: Bill Clinton

Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 1993 –20 Ocak 2001

43:George W. Bush

Partisi: Cumhuriyetçi Parti 20 Ocak 2001–20 Ocak 2009

44: Barack Obama

Partisi: Demokrat Parti 20 Ocak 2009– 20 Ocak 2017'de devretti

45: Donald Trump 20 Ocak 2017....