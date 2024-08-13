ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD seçimleri adayları kim?
Amerika Birleşik Devletleri ABD başkanlık seçimi için gün sayıyor. ABD'de 4 yıl boyunca görev yapacak olan başkan ve başkan yardımcıları için belirlenen tarihte sandık başına gidecek. En son ABD'nin 60. başkanlık seçimlerinde Biden seçim süreci içerisinde adaylığını çektiğini açıklamıştı. Peki ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD seçimleri adayları kim?
Temsilciler Meclisi seçimleri, Senato seçimleri, çeşitli eyalet ve yerel düzeydeki seçimlerle birlikte ABD seçimleri gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri için Kasım ayı işaret edilmişti. Tam tarih ise merak konusu oldu. Peki ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD seçimleri adayları kim?
ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak. Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.
ABD SEÇİM TAKVİMİ
Seçim Günü: 5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak.
Yemin Töreni: Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.
ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?
18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.