ABD: Suriye'deki gidişattan memnunuz

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Robert Fico ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran ile kimsenin bugüne kadar başarılı bir anlaşma yapamadığını, ABD'nin bunu deneyeceğini belirten Rubio, "Salt teoloji temelinde siyasi ve jeopolitik kararlar alan insanlarla uğraşıyoruz ve bu karmaşık bir durum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in önemli görüşmeler için yola çıktığını aktaran Rubio, "NATO'dan da ayrılmıyoruz. Birkaç bin askerimizi bir ülkeden diğerine kaydırmış olabiliriz ama bu olağan bir durum." ifadelerini kullandı.

Rubio, Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmasını kendilerine yönelik bir tehdit olarak görmediklerine aksine işbirliğinin güçlenmesi için gerekli olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın ABD'ye bağımlı değil, ortağı olmasını istediklerini vurguladı.

Trump yönetiminin sadece Slovakya'yı değil, Orta Avrupa'yı dünyayla etkileşimde kilit bir hale getireceğini iddia eden Rubio, Slovakya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek için F-16 programını seçmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.