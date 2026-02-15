Canlı
        ABD: Suriye'deki gidişattan memnunuz | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriyedeki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki gidişattan memnun olduklarını ve bu gidişatın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

        Giriş: 15.02.2026 - 21:08 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:08
        ABD: Suriye'deki gidişattan memnunuz
        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Robert Fico ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        İran ile kimsenin bugüne kadar başarılı bir anlaşma yapamadığını, ABD'nin bunu deneyeceğini belirten Rubio, "Salt teoloji temelinde siyasi ve jeopolitik kararlar alan insanlarla uğraşıyoruz ve bu karmaşık bir durum." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in önemli görüşmeler için yola çıktığını aktaran Rubio, "NATO'dan da ayrılmıyoruz. Birkaç bin askerimizi bir ülkeden diğerine kaydırmış olabiliriz ama bu olağan bir durum." ifadelerini kullandı.

        Rubio, Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmasını kendilerine yönelik bir tehdit olarak görmediklerine aksine işbirliğinin güçlenmesi için gerekli olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın ABD'ye bağımlı değil, ortağı olmasını istediklerini vurguladı.

        Trump yönetiminin sadece Slovakya'yı değil, Orta Avrupa'yı dünyayla etkileşimde kilit bir hale getireceğini iddia eden Rubio, Slovakya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek için F-16 programını seçmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Rubio, Suriye'nin olumlu bir yönde ilerlediğine dikkati çekerek, "Burada hiç kimse Suriye'nin önemli bir sorun olabileceğini inkar etmedi. Kolay olacak mıydı? Hayır. Zor olacak mıydı? Kesinlikle. İyi ve kötü günleri, iniş çıkışları olacak mıydı? Hiç şüphe yok. Suriye'deki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD yönetiminin, Suriye konusunda iki durum arasında kaldığını aktaran Rubio, ülkesinin Suriyeli yetkililerle işbirliği yapmayı seçtiğini belirtti.

        Fico da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "askeri bir çözümün" bulunmadığını söyleyerek, "Rusya ile diyalog" çağrısında bulundu.

        Avrupa Birliği'nin (AB) de ekonomik olarak derin bir krizde bulunduğunu savunan Fico, "Ukrayna'nın gerekli tüm kriterleri karşılaması şartıyla AB'ye katılabileceğini söylüyoruz. Batı Balkanlar'daki aday ülkeler, Ukrayna'dan 100 kat daha hazırlıklı." ifadesini kullandı.

        Şişli'de trafikte tartıştığı aracın camını yumruklayıp aynasını kırdı

        Şişli'de trafikte çıkan tartışmada, otomobilin önünü keserek aracından inen kadın sürücü, sürücüye küfredip önce aracın camını yumrukladı ardından yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

