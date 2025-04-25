ABD: Suriye yönetiminin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, ABD'nin "Suriye geçici yönetiminin" eylemlerini yakından izlemeye devam ettiğini, yönetimin atmasını bekledikleri bazı adımlar olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katılımıyla Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Shea, ABD'nin "Suriye geçici yönetiminin" eylemlerini yakından izlemeye devam ettiğini belirterek, "Mart ayı sonunda açıklanan geçici kabinenin olumlu bir adım teşkil ettiğine dair umudumuzu koruyoruz. Ancak daha önce de defalarca açıkça belirttiğimiz gibi kilit pozisyonlarda daha nitelikli ve temsil gücü yüksek kişilerin atanmasını ve ilave adımlar atılmasını bekliyoruz." dedi.

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Shea, "Suriye geçici yönetiminin" atması gereken bazı adımlar olduğunu aktararak, bunları şu şekilde sıraladı:

"Terörizmin tamamen reddedilmesi ve bastırılması, komşu ülkelere karşı saldırmazlık politikası benimsenmesi, yabancı terörist savaşçıların herhangi bir resmi görevde yer almalarının engellenmesi, İran ve onun vekil güçlerinin Suriye topraklarını istismar etmesinin önlenmesi, kitle imha silahlarının yok edilmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşlarının bulunmasına yardımcı olunması ve tüm Suriyelilerin güvenliğinin ve özgürlüklerinin sağlanması."

Shea, ABD'nin Suriye'deki askeri üslerinde yeniden düzenlemeye gideceğini açıkladığını anımsatarak, "Bu adım, ABD'nin ortaklarımız ve Küresel Koalisyonun tüm üyeleriyle birlikte DEAŞ'ın hem bölgesel hem de küresel düzeyde cazibesini ve operasyonel kapasitesini azaltma yönünde kaydettiği önemli ilerlemeyi yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı. Bu süreçte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), DEAŞ'a karşı her türlü adımı atmaya hazır bekleyeceğini belirten Shea, ABD'nin aynı zamanda olası terör tehditlerine karşı "ortaklarıyla da birlikte çalışmaya" devam edeceğini kaydetti. REKLAM Rusya, "son derece endişe verici güvenlik durumuna" karşı uyardı Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'deki güvenlik durumunun son derece endişe verici olmaya devam ettiğini dile getirdi. İsrail'in Suriye genelini hedef alan keyfi saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğine işaret eden Nebenzia, "Bu tablo karşısında Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrılarının sadece boş sloganlar olmaması, Suriye'nin komşuları dahil, BM üyesi tüm devletler tarafından fiilen uygulanması önemlidir. İsrail'in 1974 Ateşkes ve Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın uygulanmasına geri dönmesi, Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması ve askerlerini geri çekmesi gerekmektedir. Bu çağrıyı özellikle de Şam'ın hiçbir komşusunu dışlamadan yapıcı ilişkiler kurma iradesini defalarca teyit etmiş olması bağlamında yapıyoruz." şeklinde konuştu.