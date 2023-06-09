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ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çağrıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Florida'daki malikanesinden çıkan 'gizli belgeler' soruşturması kapsamında aleyhine iddianame hazırlandığı bildirildi. Resmi olarak suçlamanın gerçekleşmesi durumunda Trump yine ABD tarihine geçecek.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    ABD Eski Başkanı Donald Trump geçen yıl Florida'da Mar-a-Lago'daki konutunda bulunan gizli belgelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini federal suçlamalarla karşı karşıya olduğunu kendi sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden duyurdu.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Adalet Bakanlığı iddianameyi kamuoyu önünde hemen açıklamadı ancak konuya ilişkin isminin açıklanmasını istemeyen iki kişi iddianamede 7 suçlamanın yer aldığını söyledi.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Konuşan kaynaklardan biri, Trump'ın Perşembe günü Truth Social platformunda suçlandığını açıklamasından kısa bir süre önce savcıların avukatlarıyla temasa geçtiğini ifade etti.

     
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Salı günü öğleden sonra Miami'de mahkemeye çıkacağını söyleyen Trump, açıklamasından birkaç dakika sonra başkanlık kampanyası için bağış toplamaya başladı.

    Videoda Trump masum olduğunu ilan etti ve soruşturmanın bir 'cadı avı' olduğu yönündeki açıklamalarını bir kez daha tekrarladı.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Perşembe gecesi CNN'e konuşan Trump'ın avukatı James Trusty, iddianamede devlet sırlarının ele alınmasını düzenleyen Casusluk Yasası kapsamında bir suç olan ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması engelleme, yalan beyan ve komplo suçlamalarının yer aldığını söyledi.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Bu dava, Trump'ı başkan ve ABD vatandaşı olarak yıllardır soruşturan ancak daha önce hiçbir suçla itham etmeyen Adalet Bakanlığı için bir dönüm noktası olarak da tarihe geçiyor. 

    Suçlamanın resmi olarak yapılması durumunda Trump, hakkında federal suçlamalarda bulunan ilk eski başkan olacak.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    TRUMP'IN GİZLİ BELGELERİ

    Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

     
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
  • ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump federal mahkemeye çıkacak

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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