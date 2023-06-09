Bu dava, Trump'ı başkan ve ABD vatandaşı olarak yıllardır soruşturan ancak daha önce hiçbir suçla itham etmeyen Adalet Bakanlığı için bir dönüm noktası olarak da tarihe geçiyor.

Suçlamanın resmi olarak yapılması durumunda Trump, hakkında federal suçlamalarda bulunan ilk eski başkan olacak.