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        Haberler Dünya ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti | Dış Haberler

        ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

        UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti. ABD'de Cumhuriyetçiler, bunun ardından UCM'ye yönelik yaptırım çağrısı yapmıştı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada UCM'ye yaptırım öngörülen tasarı, 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 01:52 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:52
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        UCM'ye yaptırım tasarısı kabul edildi
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        ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "yakalama kararı" başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etti.

        Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edilen tasarı, UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

        Cumhuriyetçi vekillerin tamamının lehte oy verdiği tasarıya, 42 Demokrat temsilcinin de evet oyu vermesi dikkat çekerken, tasarıya hayır oyu veren Demokratlar, UCM'ye yaptırım adımının yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

        Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'ya gönderilecek olan tasarının yasalaşması için hem Senato'da kabul edilmesi hem de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

        Konuyla ilgili açıklamalarında, UCM'nin İsrail ve İsrailli siyasetçiler üzerinde yargı yetkisinin olmadığını savunan Biden, bununla beraber UCM'ye yaptırım uygulamanın yanlış olacağını belirtmişti.

        YAKALAMA KARARI BAŞVURUSU

        UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

        UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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