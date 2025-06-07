ABD - Türkiye maçı CANLI YAYIN

STAT: Pratt & Whitney Stadı

HAKEM: Fernando Moron

SAAT: 22.40

YAYIN: TV8

ABD: Freese, Robinson, Richards, Freeman, Arfsten, McGlynn, Cardoso, Luna, Tillman, De La Torre, ​​​​​​​Agyemang

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk oluyor.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

ABD İLE 5. KEZ RAKİP OLUYOR

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşı karşıya geliyor.

İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti.

REKLAM

Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.