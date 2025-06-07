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        Haberler Spor Futbol Milli Takım ABD - Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        ABD - Türkiye maçı CANLI YAYIN

        2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2025 - 21:27 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:52
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        STAT: Pratt & Whitney Stadı

        HAKEM: Fernando Moron

        SAAT: 22.40

        YAYIN: TV8

        ABD: Freese, Robinson, Richards, Freeman, Arfsten, McGlynn, Cardoso, Luna, Tillman, De La Torre, ​​​​​​​Agyemang

        Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

        Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk oluyor.

        Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

        ABD İLE 5. KEZ RAKİP OLUYOR

        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşı karşıya geliyor.

        İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti.

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        Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.

        MİLLİ TAKIMIN TEK GALİBİYETİ RESMİ MAÇTA

        Türkiye ile ABD arasında oynanan tek resmi maçı ay-yıldızlı ekip kazandı.

        2003 yılında Konfederasyon Kupası kapsamında Fransa'nın St. Etienne kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

        Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin gollerini Tuncay Şanlı ve Okan Yılmaz kaydetti.

        İLK MAÇ 1991'DE

        A Milli Takım, ABD ile ilk maçını 4 Eylül 1991'de İstanbul'da oynadı.

        Sepp Piontek yönetimindeki milli takım, hazırlık maçında ABD'yi İnönü Stadı'nda konuk etti ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Mücadeleni 30. dakikasında Erdal Keser'in golüyle öne geçen milliler, 83. dakikada Klopas'ın golüne engel olamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

        ABD'DEKİ İKİ MAÇI DA EV SAHİBİ KAZANDI

        Ay-yıldızlı ekip, ABD ile son iki maçını deplasmanda oynadı ve bu iki özel karşılaşmayı da ev sahibi ekip galip tamamladı.

        Philadelphia'da 29 Mayıs 2010'da oynanan maçı ABD 2-1 kazandı. Milli takım, 27. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da ABD ikinci yarıda Altidore ve Dempsey'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım, rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.

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