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        Haberler Bilgi Spor ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF duyurdu: İşte milli maç tarihi ve saati!

        ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, zorlu bir prova için sahaya çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, millilerimiz hazırlık karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Daha önce dört kez rakip olan iki ekip, bu maçla birlikte futbolseverlere heyecan dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:45
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        Dünya Kupası yolculuğu öncesi sahada kıyasıya bir mücadele! A Milli Takım, 2026 elemelerine güçlü adımlarla hazırlanmak için ABD karşısına çıkıyor. Geçmişte yalnızca bir galibiyet alabildiğimiz bu rakip karşısında alınacak sonuç merakla beklenirken, gözler maçın oynanacağı tarih, saat ve stadyuma çevrildi. İşte ayrıntılar...

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        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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        ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak.

        Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

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        TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

        A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

        Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.

        DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

        Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

        FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.

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        Türkiye - ABD A Milli Müsabakaları:

        01.06.2014

        ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

        29.05.2010

        ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

        19.06.2003

        Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)

        04.09.1991

        Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)

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