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ABD Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da aralık ayından beri toplamda 100 bin kayıp verdiğini; bunların 80 bininin yaralı, 20 bininin hayatını kaybeden asker olduğunu söyledi. Beyaz Saray, 20 bin kaybın yarısının paralı grup Wagner savaşçıları olduğunu öne sürdü.

ABD Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı
AA

Beyaz Saray, aralık ayından bu yana Ukrayna ile savaşta 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında "Topladığımız istihbarat ve bilgilere göre Rusların aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini tahmin ediyoruz." diyerek bu rakamın 80 bininin yaralı ve 20 bininin can kaybı olduğunu iddia etti.

Kirby, 20 bin kayıp veren Rus birliklerinin yaklaşık yarısının Rusya'nın her bir tarafındaki hapishanelerden toplanan eski suçlular olan paralı Wagner savaşçıları olduğunu söyledi.

Rusların bir aydır Donbas bölgesindeki saldırı girişiminin "büyük ölçüde başarısız olduğunu" ifade eden Kirby, Rusya'nın kayıpları hakkındaki bilginin ABD istihbaratına ait olduğunu belirtirken Ukrayna tarafının kayıpları hakkında konuşmadı.

Kirby, Ukrayna'nın ise savunmasının hala etkili olduğu ve "Rusya'yı marjinal kazanımlar için muazzam kaynaklar harcamaya zorladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünkü görüşmelerine atıfta bulunan John Kirby, iki ülke ilişkileri bağlamında, "Geleceğin zorluklarıyla yüzleşmek için birlikte hazırlanırken, en uzun süredir devam eden ittifaklarımızdan birinin muazzam bir ivme ile yenilendiğini gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby ayrıca Sudan'dan ABD vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye çabalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

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