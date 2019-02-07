20 yaşındaki Çinli bir öğrenci, ABD donanmasının Florida'daki üssünün fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CNN'de yer alan habere göre, Key West kentinde yer alan donanmaya ait istihbarat üssüne deniz yoluyla gizlice giren Zhao Qianli isimli Çinli öğrenci, üssün fotoğraflarını çektiğini mahkemede itiraf etti.

Federal yargıç Zhao'ya verilebilecek en yüksek ceza alan 1 yıl hapis cezası verdi. Zhao'nun avukatı, mahkemenin kararıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Mahkeme kararından Zhao'nun fotoğrafları casusluk amacıyla çekip çekmediğine dair bir bilgi yer almadı. Ancak Key West'teki üssün, ABD donanmasının en önemli istihbarat merkezlerinden biri olduğu biliniyor.