ABD ve İngiltere'de son 24 saatin bilançosu açıklandı!

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.
Salgının etkili olduğu bir başka ülke olan İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.
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