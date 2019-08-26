Anlaşma sonuçlandığında, iki müttefik arasındaki ticaret anlaşmazlığı yatışacak. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, anlaşmanın tarım ve sanayi alanındaki gümrük vergileri ve dijital ticareti kapsadığını söyledi. Otomobillerden alınan üzerindeki gümrük vergilerinde değişiklik olmayacak.

Trump, Japonya'nın Washington ve Beijing arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığının bir sonucu olarak çiftçilerin elinde kalan mısır fazlasını almayı kabul ettiğini belirtti. Abe, mısırın potansiyel alımına atıfta bulundu ve özel sektör tarafından ele alınacağını söyledi.

Trump, Fransa'daki G7 toplantısında Abe ile ortak basın toplantısında sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çok büyük bir işlem ve prensipte anlaştık. Milyarlarca ve milyarlarca dolar. Çiftçiler için muazzam" dedi. Abe, anlaşma üzerinde çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi, ancak gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zamanına kadar biteceği yönündeki iyimserliğini dile getirdi.

Abe, "Halen çalışma düzeyinde yapılması gereken bazı işlerimiz var, yani ticaret anlaşmasının ifadelerini ve aynı zamanda anlaşmanın içeriğini sonuçlandırıyoruz" dedi.

Abe, "Ancak ekiplerimizin, BM Genel Kurulunun sınırları ile ilgili anlaşmayı Eylül ayının sonunda imzalama hedefine ulaşmak

için kalan çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz" dedi.