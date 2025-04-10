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        Haberler Dünya ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da | Dış Haberler

        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da

        Rusya ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin ardından bugün büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere İstanbul'da yeniden bir araya geldi. Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:45
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        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
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        ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bugün bir araya geldi.

        ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ulaştı.

        Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.

        Görüşmeye, Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’da yapılacak ikinci görüşmenin yalnızca “büyükelçilik operasyonlarına” odaklanacağını, Ukrayna’nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

        Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek." demişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının görüşmelere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını bildirmişti.

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        İLK GÖRÜŞME RİYAD'DA OLMUŞTU

        İlk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

        İKİNCİ GÖRÜŞME İSTANBUL'DAYDI

        ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

        Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

        Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

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