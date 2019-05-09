Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "bugün yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı" belirtildi.

Açıklamada, füzelerin mahiyetinin tespit edilemediği ifade edildi.

KUZEY KORE FÜZE DENEMELERİNİ SAVUNDU

Öte yandan Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanlığının denemelerden duyduğu kaygıyı belirten ve Pyongyang yönetimine askeri gerilimi düşürme çağrısı yapan ifadeleri "saçma" olarak nitelendirilerek, denemelerin savunma amaçlı olduğu ve rutin tatbikat kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Kuzey Kore yönetiminin ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerdeki açmaza rağmen azami sabırla hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kuzey'in egemenlik ve öz savunma haklarını meşru şekilde icra etmesine yöneltilen temelsiz suçlamalar, durumu ne bizim ne de onların isteyeceği bir noktaya götürecektir." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore ordusu, pazar günü, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'in yeni bir tür taktik güdümlü silah ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibreli çoklu füze ateşleyici sistemleri denediğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çoi Hyun-soo, denemeden duyulan kaygıyı dile getirerek, "Kuzey Kore'yi yarımadada askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." demişti.