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Haberler Enerji
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ABD’de yenilenebilir enerji üretimi 2011’den bu yana 4 kat arttı

ABD’nin yaklaşık 10 yıl içinde rüzgar ve güneş enerjisinden elde ettiği elektrik miktarının yaklaşık 4 kat arttığı ve mevcut büyüme oranının devam etmesi durumunda ülkenin Başkan Joe Biden’ın 2035 yılı hedeflerine ulaşılabileceği açıklandı.

ABD’de yenilenebilir enerji üretimi 2011’den bu yana 4 kat arttı
ABD yenilenebilir enerji üretimini 4 kat artırdı
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AA

Kâr amacı gütmeyen Environment America Araştırma ve Politika Merkezi ve tarafsız araştırma kuruluşu Frontier Group’un yayımladığı rapor, ülkede yenilenebilir enerji üretiminin 2011-2020 yıllarında yaklaşık 4 kat arttığını ortaya koydu.

Rapora göre ülkede 2011 yılında 125 bin 820 gigavatsaat (GWh) olan rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi 2020 yılında 470 bin 141 GWh’ye yükseldi.

Bu süreçte güneş enerjisi üretimi 23 kat artarak önemli bir büyüme gösterirken 2011-2018 yıllarında şebeke ölçeğinde güneş enerjisi üretim maliyeti yüzde 80, rüzgar enerjisi maliyeti ise yüzde 66 düştü.

Aynı dönemde rüzgâr, güneş ve jeotermal enerjinin yıllık ortalaması olan yüzde 15 büyümenin 2035 yılına kadar sürdürülmesi halinde ABD yönetiminin tüm ihtiyacın yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefine ulaşılmasının mümkün olduğu değerlendirildi.

Yenilenebilir enerji üretiminde 102 bin 508 GWh ile ilk sırada yer alan Teksas’ı 61 bin 657 GWh ile California ve 34 bin 384 GWh ile Iowa takip etti.

Raporda ayrıca ülkede enerji verimliliği programları sayesinde 2011-2019 yıllarında enerji verimliliğinin yüzde 17 arttığına ve 2011 yılında 16 binden fazla satılan elektrikli araç sayısının 2021’de 2 milyonu geçtiğine de vurgu yapıldı.

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