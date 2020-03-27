2017 yazında Werder Bremen'le oynanan hazırlık maçında yere yığıldıktan sonra kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle beyninde ciddi ve kalıcı hasar oluştuğu açıklanan Abdelhak Nouri, tam 2 yıl 9 aylık aranın ardından komadan çıktı! Fas asıllı Hollandalı futbolcunun abisi Abderrahim Nouri, kardeşinin uyandığını duyurdu.

Hollanda basınında yer alan habere göre Abderrahim kardeşinin yemek yiyebildiğini, hapşırabildiğini belirtti. Barcelona'da forma giyen Frenkie De Jong da takım arkadaşı Abdelhak'ı ziyaret ettiğini anlatırken "Transferim gündemdeyken, hangi takıma gideceğimi bilmiyordum. Onu ziyarete gittim ve annesi Nouri'ye, 'oğlum, Frenkie nereye gitmeli' diye sorup takım isimlerini saydı. Sıra Barcelona'ya geldiğinde, kaşını kaldırmıştı" ifadelerini kullandı.