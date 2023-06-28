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Abdestsiz kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban kesecek kişiler tarafından "Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?" soruları gündeme geldi. Peki, abdestsiz kurban kesilir mi? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın yanıtı...

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  • Abdestsiz kurban kesilir mi? Diyanet bilgisi ile abdest almadan kurban kesilebilir mi?

    Müslüman dünyasında özel ve anlamlı bir yeri olan Kurban Bayramı'nın gelişiyle kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından "Abdestsiz kurban kesilir mi ve abdest almadan kurban kesilebilir mi?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte konuyla ilgili Diyanet'in yanıtı...
  • Abdestsiz kurban kesilir mi? Diyanet bilgisi ile abdest almadan kurban kesilebilir mi?

    ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?

    Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir.
  • Abdestsiz kurban kesilir mi? Diyanet bilgisi ile abdest almadan kurban kesilebilir mi?

    Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166). Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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