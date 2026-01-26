ABD’nin 2026 milli savunma stratejisi: “Önce Amerika, güç yoluyla barış, sağduyu”

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyayı nereye götüreceği, çatışmaların nereye yayılacağı, İran’a bir askeri operasyon olup olmayacağı, Suriye’nin geleceği, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikaları, ABD’nin Çin’le mücadelesinin sertleşip sertleşmeyeceği…

Kısaca dünyanın nereye gideceği ABD’nin 2026 Milli Savunma Strateji Belgesi’nde yazıyor. Bir anlamda Trump’ı anlama el kitabı da sayılan Milli Savunma Strateji Belgesi’nde, ABD’nin ulusal savunmasını nereye oturttuğuna ilişkin veriler, bilgiler ve gelecek yaklaşımları yer alıyor.

Trump’ın dehasına övgüler dizilen belge, ABD Savaş Bakanlığı tarafından hazırlandı.

REKLAM

ESKİ YÖNETİME YERGİ TRUMP’A ÖVGÜ

ABD’nin önümüzdeki döneme ilişkin savunma strateji belgesinde, önceki hükümetlerin çok uzun bir süre ABD halkını ve onların somut çıkarlarını inkâr ettiği ve askeri avantajlarının çarçur ettiği belirtilerek, “Görkemli ulus inşa etme projelerinde ve kendi kendini geliştirmede halkımızın yaşamlarını, iyi niyetlerini ve kaynaklarını heba ettiler. Bu geçmiş liderler, savaşçılarımızın savaşçı ahlakını ihmal ettiler ve çoğu zaman aktif olarak baltaladılar. Ordumuzun temel-yeri doldurulamaz rolü savaşmak, kazanmak ve savaşları caydırmaktır” denildi.

Başkan Trump’ın ulusla birlikte göreve başladığı ifade edilirken, “Başkan Trump statükoyu kararlı bir şekilde değiştirdi ve cesurca Amerikalıları gerçekten başarılı olacak şekilde konumlandırdı. Amerika yine harika. Onun liderliğinde ABD dünyanın en güçlü yeteneklerine sahip. En ölümcül ve en yetenekli ordu, hatta bu dünyanın sahip olduğu en güçlü ordu” denildi. ABD Ordusu’nun artık bitmek bilmeyen savaşlarla, rejimlerle meşgul olmayacağı, dikkatini buralara odaklamayacağı vurgulanırken, değişim ve yeni bir ulus inşasından söz edildi. Belgede, “Bunların yerine halkımızın pratik, somut çıkarlarını ön plana koyacağız. Güç yoluyla gerçek bir barış politikasını destekleyeceğiz. Kılıç ve kalkan olacağız. Barış amacıyla savaşı caydırmaya ama gerekirse savaşmaya ve ulusun çıkarlarını savaşla kazanmaya hazırız” ifadelerine yer verildi. REKLAM Başkan Trump’ın sağduyulu bir yaklaşım geliştirdiği vurgulanırken, ABD’nin yeni mottosu, “Önce Amerika. Güç Yoluyla Barış. Sağduyu” olarak sıralandı. ABD’NİN SAVUNMA STRATEJİSİNİN ANA HATLARI Savunma Strateji Belgesi’nde ABD Savaş Bakanlığı’nın yaklaşımı ve temel çaba alanları şöyle özetleniyor: 1- ABD Anavatanını Savunmak 2- Çin'i Hint-Pasifik'te Çatışma Değil Güçle Caydırmak 3- ABD Müttefikleri ve Ortaklarıyla Yük Paylaşımını Artırmak 4- ABD Savunma Sanayi Üssünü Güçlendirmek ABD’NİN HEDEFLERİ ABD’nin askeri-ekonomik ve siyasi açıdan hedefe koyduğu ülkeler savunma strateji belgesinde şöyle sıralandı:

ÇİN: Amerikalıların hayatları, paraları ve refahı için vatanı savunacağız. Batı yarımküredeki çıkarlarımızın güvence altına alınmasını sağlayacağız. Çin’i Hint-Pasifik’te çatışmayla değil, güçle caydıracağız. Dünyanın dört bir yanındaki müttefikler ve ortaklarla yük paylaşımını artıracağız ve ABD’yi yeniden inşa edeceğiz. Başkan'ın Amerikan endüstrisini yüzyılda bir yeniden canlandırmasının bir parçası olarak savunma sanayii üssü kuracağız. Çin dünyanın en güçlü ikinci ülkesidir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisindedir ve 19. yüzyıldan beri bize göre en güçlü devlettir. REKLAM Çin çok önemli iç ekonomik, demografik ve toplumsal zorluklarla karşı karşıya olsa da, gerçek şu ki gücü artıyor. Pekin son yıllarda Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) büyük miktarda para harcadı; çoğu zaman iç önceliklerin pahasına. Yine de Çin, isterse ordusuna daha da fazla harcama yapabilir ve bunu etkili bir şekilde yapabildiğini göstermiştir. Çin'in tarihi askeri yapılanmasının hızı, ölçeği ve kalitesi, Batı Pasifik'teki operasyonlar için tasarlanmış kuvvetlerin yanı sıra çok daha uzaktaki hedeflere ulaşabilen kuvvetleri de içeriyor.

RUSYA: Rusya, öngörülebilir gelecekte NATO’nun doğu üyeleri için kalıcı ancak yönetilebilir bir tehdit olmaya devam edecektir. Rusya çeşitli demografik ve ekonomik zorluklardan muzdarip olsa da Ukrayna’da devam eden savaş, hala derin askeri ve endüstriyel güç rezervlerine sahip olduğunu gösteriyor. Rusya ayrıca uzun süreli bir savaşı sürdürmek için gereken ulusal kararlığa da sahiptir. Rusya askeri tehdidi öncelikle Doğu Avrupa’ya odaklanmış olsa da Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahiptir. Bunu modernleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam etmektedir. Ayrıca deniz altı, uzay ve siber yetenekleri de bulunmaktadır ve bunları ABD topraklarına karşı kullanabilir. Bu bağlamda, Savaş Bakanlığı ABD kuvvetlerinin topraklarına yönelik Rus tehditlerini karşı savunmaya hazır olmasını sağlayacaktır. REKLAM Bakanlık ayrıcı ABD kuvvetlerinin Avrupa’daki konumunu ve faaliyetlerini, Amerikan çıkarlarına yönelik Rus tehdidini ve müttefiklerimizin kendi yeteneklerini daha iyi hesaba katacak şekilde ayarlarken, NATO’da da hayati bir rol oynamaya devam edecektir. Moskova, Avrupa hegemonyası için bir girişimde bulunacak durumda değildir. Avrupa NATO’su ekonomik ölçek, nüfus ve dolayısıyla gizli askeri güç açısından Rusya’yı gölgede bırakmaktadır.

Avrupa’da aktif olmaya devam edecek olsak da ABD ana vatanını savunmaya ve Çin’i caydırmaya öncelik vereceğiz. UYUŞTURUCU VE GÖÇMENLER: Başkan Trump Ocak 2025'te göreve geldiğinde, ulusumuzun tarihindeki en tehlikeli güvenlik ortamlarından birine girdi. İçeride, Amerika'nın sınırları istila edilmişti. Uyuşturucu teröristler ve diğer düşmanlar Batı Yarımküre'de daha da güçlendi ve ABD'nin Panama Kanalı ve Grönland gibi önemli bölgelere erişimi giderek daha fazla şüphe altına girdi. Son on yıllarda, ulusumuz yasadışı göçmenlerin seline kapıldı. Aynı zamanda, uyuşturucular sınırlarımızdan akarak yüz binlerce Amerikalıyı zehirledi. Yarımküremizdeki uyuşturucu kaçakçıları bu kötülükten muazzam kârlar elde etti ve haklı olarak yabancı terör örgütleri olarak nitelendirildiler ama hepsi bu değil. Güney Mızrağı Operasyonu, Başkan Trump'ın ölümcül olduğunu gösteriyor. Başkan, uyuşturucu teröristlerinin ülkemize ölümcül uyuşturucu sokmasını engelleme konusunda ciddidir. REKLAM Başkan ayrıca uyuşturucu teröristlerini adalete teslim etme konusunda da ciddidir. Örneğin Nicolas Maduro.

Amerikalıları cezasız bir şekilde zehirleyebileceğini düşünüyordu. Mutlak Kararlılık Operasyonu ona bunun aksini öğretti ve tüm uyuşturucu teröristleri bunu dikkate almalıdır. NATO MİSYONU: Başkan Trump'ın daha önce Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefiklerini savunmalarını ciddiye almaya yönlendirdiği Avrupa'da, önceki yönetim onları fiilen bedavacılığa teşvik etti. Bunun sonucunda NATO’nun Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı caydırıcı veya etkili bir şekilde yanıt vermesi engellendi. İSRAİL ÖRNEK MÜTTEFİK: Orta Doğu'da İsrail, 7 Ekim'deki barbarca saldırılardan sonra kendini savunabilecek ve savunmaya istekli olduğunu gösterdi; kısacası, örnek bir müttefik olduğunu kanıtladı. Ancak önceki yönetim İsrail'i güçlendirmek yerine, ellerini bağladı. Bu süre zarfında Çin ve ordusu, dünyanın en büyük ve en dinamik pazar alanı olan Hint-Pasifik bölgesinde daha da güçlendi. Bu durum, Amerikalıların kendi güvenlikleri, özgürlükleri ve refahları için önemli sonuçlar doğurdu. REKLAM DÜNYA LİDERLİĞİ: Amerika, Soğuk Savaş'tan dünyanın en güçlü ülkesi olarak çıktı. Kendi yarımküremizde güvendeydik; savaşa odaklanmış ve diğer herkesten çok daha üstün bir orduya, müttefiklere ve güçlü bir endüstriye sahiptik. Ancak bu zor kazanılmış avantajları korumak ve geliştirmek yerine, Soğuk Savaş sonrası liderliği heba edildi.

Amerikalıların çıkarlarını korumak ve ilerletmek yerine, sınırlarımızı açtılar; Monroe Doktrini'nin bilgeliğini unuttular. Kendi yarımküremizdeki etkiyi devrettiler. Amerika'nın endüstrisini, güçlerimizin dayandığı savunma sanayi üssü de dahil olmak üzere kaynakları dışarı devrettiler. Amerika'nın cesur oğullarını ve kızlarını, rejimleri devirmek ve dünyanın öbür ucunda ulus inşa etmek için birbiri ardına amaçsız savaşlara gönderdiler; bunu yaparken de ordumuzun hazırlığını zayıflattılar ve modernleşmeyi geciktirdiler. ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI: Kurnaz rakiplerimizin daha da güçlenmesine izin verdiler, hatta bunu mümkün kıldılar. Aynı zamanda müttefiklerimizi ortak yerine bağımlı gibi davranmaya teşvik ederek ittifaklarımızı zayıflattılar ve bizi daha savunmasız bıraktılar. Böylece Ocak 2025'te sadece savaş halinde olan veya savaşa doğru ilerleyen bölgelerle dolu bir dünyayla değil, aynı zamanda Amerika'nın kendisinin de eş zamanlı büyük savaşlara sürüklenme riskiyle karşı karşıya kaldık. Başkan Trump'ın kendisinin de uyardığı gibi, üçüncü bir dünya savaşı. Şimdi her şey değişiyor. Başkan Trump'ın liderliğinde, vizyonerlik ve güç yoluyla barışı yeniden tesis etmeye odaklandık.

REKLAM TEMEL SAVUNMA İLKELERİ: Amerika'nın sınırlarını ve deniz yaklaşımlarını güvence altına alacağız ve ulusumuzun gökyüzünü Amerika için Altın Kubbe ve insansız hava tehditlerine karşı koymaya yönelik yenilenmiş bir odaklanma ile savunacağız. Ülkemize yönelik stratejik tehditleri ele alabilecek güçlü ve modern bir nükleer caydırıcılığı sürdüreceğiz, güçlü siber savunmaları geliştirecek ve sürdüreceğiz ve Anavatanımıza saldırma yeteneğine ve niyetine sahip İslamcı teröristleri avlayıp etkisiz hale getireceğiz. ABD askeri ve ticari erişimini, özellikle Panama Kanalı, Amerika Körfezi ve Grönland gibi kilit bölgelere garanti edeceğiz. Başkan Trump'a, nerede olurlarsa olsunlar uyuşturucu teröristlerine karşı kullanabileceği güvenilir askeri seçenekler sunacağız. Kanada'dan Orta ve Güney Amerika'daki ortaklarımıza kadar komşularımızla iyi niyetle işbirliği yapacağız, ancak onların ortak çıkarlarımızı savunmak için saygı göstermelerini ve üzerlerine düşeni yapmalarını sağlayacağız. Başkan Trump, Çin ile istikrarlı bir barış, adil ticaret ve saygılı ilişkiler kurmayı hedefliyor ve bu hedeflere ulaşmak için Başkan Xi Jinping ile doğrudan görüşmeye istekli olduğunu gösterdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu daha geniş bir askeri-askeri iletişim ağı kuracağız. Bu iletişimin odak noktası, Pekin ile stratejik istikrarı desteklemek ve genel olarak çatışmayı ve gerilimi azaltmaktır. REKLAM Ancak Çin'in tarihi askeri yapılanmasının hızı, ölçeği ve kalitesi konusunda da gerçekçi ve gerçekçi olacağız. Bunu yapmaktaki amacımız Çin'e hükmetmek değil; onları boğmak veya aşağılamak da değil. Aksine, amacımız basit; Çin de dahil olmak üzere hiç kimsenin bize veya müttefiklerimize hükmetmesini engellemek; hepimizin iyi bir barış içinde yaşamasını sağlayacak bir güç dengesi kurma hedefine ulaşmak için gerekli askeri koşulları oluşturmak. NATO’YA GÖREV: Başkan Trump, NATO'nun Lahey Zirvesi'nde savunma harcamaları için yeni bir küresel standart belirledi: Temel askeri harcamalar için gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,5'i ve güvenlik ile ilgili harcamalar için ek yüzde 1,5 olmak üzere toplamda GSYİH'nin yüzde 5'i. Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bu standardı sadece Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde karşılamaları için savunuculuk yapacağız.

YAPAY ZEKA: Dünyanın önde gelen cephaneliği olmaya geri dönmeliyiz; sadece kendimiz için değil, aynı zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımız için de büyük ölçekte, hızlı bir şekilde ve en yüksek kalite seviyelerinde üretim yapabilen bir cephanelik. REKLAM Bunu başarmak için, ABD savunma üretimine yeniden yatırım yapacak, kapasiteyi artıracak; yenilikçileri güçlendirecek; yapay zeka gibi yeni teknolojik gelişmeleri benimseyecek; ve Müşterek Kuvvetin önümüzdeki öncelikler için ihtiyaç duyduğu üretim türü ve ölçeğine yönelik eski politikaları, uygulamaları, düzenlemeleri ve diğer engelleri ortadan kaldıracağız. ELEKTROMANYETİK SAVAŞ: Son yıllarda Amerikan Anavatanına yönelik daha doğrudan askeri tehditler de arttı, nükleer tehditlerin yanı sıra çeşitli konvansiyonel saldırı ve uzay, siber, elektromanyetik savaş yetenekleri de dahil. Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri son on yıllarda El Kaide ve IŞİD gibi İslami terör örgütlerini ciddi şekilde zayıflatmış olsa da, bu aktörler uyum sağlamaya ve güvenilir bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

UKRAYNA SAVAŞI: NATO müttefiklerimiz Avrupa'nın konvansiyonel savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmek için güçlü bir konumdalar. ABD'nin desteği ise kritik ancak daha sınırlı. Bu, Ukrayna'nın savunmasını desteklemede öncülük etmeyi de içeriyor. Başkan Trump'ın da söylediği gibi, Ukrayna'daki savaş sona ermeli. Ancak yine de bu, öncelikle Avrupa'nın sorumluluğudur. Bu nedenle barışı güvence altına almak ve sürdürmek, NATO müttefiklerimizden liderlik ve bağlılık gerektirecektir. REKLAM İRAN: Başkan Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini sürekli olarak açıkça belirtti. Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile sözünü tuttuğunu kararlılıkla gösterdi. Dünyadaki hiçbir ordu, Gece Yarısı Çekici Operasyonu kadar büyük ölçekli, karmaşık ve önemli bir operasyonu gerçekleştiremezdi. Müşterek Kuvvetler bunu kusursuz bir şekilde yaptı ve İran'ın nükleer programını yok etti. ABD kuvvetleri ayrıca 12 Gün Savaşı boyunca İsrail'in savunmasına kritik destek sağladı ve İsrail'in tarihi operasyonel ve stratejik başarılarını mümkün kıldı. Şimdi, İran rejimi on yıllardır olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız.