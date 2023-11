Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyetin kurucusu Ulu önder Atatarük'ü sevgi, saygı ve özlemle anarak, "Geçen hafta oynadığımız maçta yüksek enerji, konsantrasyonla oyun planını doğru şekilde uyguladık. Sonrasında dosyayı kapadık. Konyaspor maçı öncesi zor müsabakaya çıkacağımızı söylemiştik. Son 7 maçın 5'ini kaybetmiş 2'sinde berabere kalmış kadronun oyununun karşılığını almadığını da sizlere ifade etmiştim." şeklinde konuştu.

Kadroların açıklanmasının ardından rakibin savunmayı 5'li veya 4'lü mü oynayacaklarını düşündüklerini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Her iki ihtimale göre hafta içinde de çalışmıştık, pratikte bunun net resimleri çıkmıştı. Oyuna da bu şekilde başladık. Birinci dakikada Edin'in pozisyonu vardı. Oyunu santim santim planlarken sayısal olarak her yerde bir fazla olmamız lazım. Pasın kalitesi, şiddetini iyi ayarlamamız, önümüzdeki pozisyonda mesafeyi kat etmemiz gerekiyor. İlk 45 dakika itibariyle benim hiç alışık olmadığım ve hoşuma gitmeyen bir durumdu. İlk yarı ne hücum ne savunmada ikinci topları alamadık. Bu bizim için doğru bir şey değildi. Isınmada yardımcı hocamızdan bana enerjimiz yüksek iyi değil şeklinde bilgi geldi. Futbolda her türlü teknik, taktiği artık çalışıyorsun ama bu işin duygusunu ve ruhunu kaybetmemek gerekiyor."

Avcı, ikinci yarı taktik, teknik değişiklik yaptıklarını vurgulayarak, "Berat'ı çıkararak, Bakasetas'ı aldık. İki tane 8 numaralı oyuncuya döndük. Şiddetli baskıyı yapıp, gol bulduk. Sonrasında bu seviyede bir takımın yemeyeceği golü yedik. Stoperimizin oraya oynamaması gerekiyor. Oyuncuya orda topu atamayız, alana atmamız gerekiyor. Bek oyuncunun da orda almaması gerekiyor. Ben bu işe ilkokuldan değil ana okuldan başlamış gibi çok çalışıyorum. Ekiple beraber, oyuncularla çok tekrar yapıyoruz. Bu iş bir takım oyunu, bu bir organizasyondur, duygularınla oynayamazsın, kimse oynayamaz." yorumunda bulundu.

İkinci yarıdaki oyun mücadelesinden memnun olduğunu da vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Oyun performans olarak çok çalışmamız lazım, çok eksiğimiz var. Çok tekrarlar gerekiyor. Trabzon şehrinin nasıl bir oyun istediğini çok iyi biliyorum. Bunu gerçekleştirmiş bir teknik heyetimiz var. Daha şiddetli, daha baskılı, bununla beraber kaliteyi daha yukarıya çekecek durumu oluşturmamız lazım. Buradan ne çıkartırız, performanslarımız oyun organizasyonlarımız inişler çıkışlar olurken kazanabilmek gelişimimizi daha hızlandıracak. Bu bize bu geçiş döneminde hangi oyunu daha gerçekçi oynayabileceğiz bunu bize gösteriyor. Bu organizasyonu yapabilecek miyiz? Bunu değiştirip başka bir organizasyon mu deneyeceğiz? Direkt oyun mu, geçiş mi deneyeceğiz? Bunları hep yaşayarak göreceğiz. Ne var, 8 maçta 4 mağlubiyet almış takımda, 4 maç 10 puan harika. Bu bizi hızlandıracak. Milli takım arasına girerken böyle bir şey almak önemliydi. İkinci yarıdaki mücadeleden, maçı kazandıklarından dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum."

Karşılaşmada takımının iki golünü kaydeden Onuachu'ya ilişkin de Avcı, "Bir parantez de Onuachu'ya açmak gerekiyor. İkinci gol fantastik bir gol belki de yılın golü olabilecek bir gol. Çok ender görülen gollerden bir tanesi. O yüzden ona ayrı bir parantez açtım. Oyuncularımın iyi niyetinden hiç şüphem yok. " dedi.

Avcı, maç kazandıklarını ancak bunu zorlanarak gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyun üstünlüğü bazen kafa kafaya olabiliyor. Oyuna da oyuncuya da yavaş yavaş dokunuşlar yapmamız lazım. İlk geldiğimiz gün gibi heyecanımız yüksek. Burada nasıl ilkleri gerçekleştirip rekorlar kırdıysak, bir çok şeyi kazandıysak tekrar bunu oyunu, oyuncuyu değiştirerek yapacağız. Mevkisel olarak sıkıntılarımız var. Bugün sol bek oynayan oyuncumuz aslında sağ bek. Mehmet Can potansiyelli oyuncu ama pozisyonel olarak önemli eksikleri var. Hem onu geliştirmeye çalışırken hem maç kazanmaya çalışıyoruz. Baniya da aynı şekilde. Bir takım, bireysel hatalar yapıyor. Denswil benim buraya aldığım bir oyuncu ama onun da inişleri ve çıkışları olabiliyor. Oyunu da çok hızlandıracağımız, topa sahip olabileceğimiz, oyuncu profillerine yavaş yavaş yöneleceğiz."

Karşılaşmada yedikleri gole tekrar değinen Avcı, "Ben 3 gündür her toplantı öncesi ve sonrasında maçın ne kadar zor olabileceğini oyunculara anlattım. Önemli olan oyuncunun beynine girebilmek ve bu bütünlüğü içeride sağlayabilmek. Bu bir takım oyunudur. Anlar çok önemlidir, ben gol yiyeceğimizi hissettim. O topun oraya atılmaması gerektiğini an an saniye saniye yaşıyorum. Oyuncu da bunu yaşayacak. Bunların hepsini ekibimle, detay detay çalışıyorum. Hem parçada hem görselde çalışıyorum, sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa yapacak bir şey yok, bye bye. Net, bu bir organizasyon oyunu. Teşekkür ediyorum ama gelişimimizi hızlandırmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.