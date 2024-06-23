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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür mesajı - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür mesajı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcı antrenörlük görevini bıraktığını duyuran Egemen Korkmaz'ın ayrılığı ile ilgili açıklamada bulundu. Avcı, "Kendisine, ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:41
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        Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür!
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Egemen Korkmaz'ın ayrılığı ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu.

        Avcı, "Teşekkürler Egemen Korkmaz" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Teknik heyetimizin önemli bir parçası olan Egemen Korkmaz, bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştır. Takımımızın başarısı için her zaman özverili bir çalışma ortaya koyan Korkmaz’a Trabzonspor’umuza yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür bir etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum"

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