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HaberlerFutbol

Abdullah Avcı takımının başında

Geçirdiği ağır grip nedeniyle doktorların uyarısı sonrasında Beşiktaş'ın Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.

Abdullah Avcı

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımının başında yer aldı.

Hafta başında yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastanede tetkikleri yapılan ve "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konulan Avcı, bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan karşılaşma için Portekiz'e gidememişti.

Avcı'nın yorgun ve halsiz durumu dikkati çekti.

Abdullah Avcı'nın olmadığı Braga maçında takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar görev almıştı.

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