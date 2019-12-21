Beşiktaş'ta tüm gözler Süper Lig'in 16. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinde. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, kurmayları ile birlikte derbinin taktik analizini yaparken futbolcuları da dev maça motive etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'deki 14 yıllık galibiyet hasretine dikkat çekerek "Her serinin bir sonu vardır. Bu kadronun oradaki şanssızlığı kıracağına inancım tam. Atmosferden etkilenmeyip kendi oyunumuza odaklanırsak başarabiliriz. Tarihe geçmek sizin elinizde" ifadelerini kullandı.

N'KOUDOU YEDEK KUVVET

Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu da netleşmeye başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunmada Gökhan, Vida, Roco, Rebocho; önlerinde Atiba ile Elneny; kanatlarda Diaby ile Caner, 10 numarada Ljajic ve ileri uçta da Burak Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor. Sakatlıktan dönen Victor Ruiz ile Kevin N'Koudou'nun ise maçın gidişatına göre oyuna dahil olacağı kaydedildi.