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Abdullah Avcı: “Tekrar kafamızı kaldıracağız”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin iyi takımına karşı kaybettiklerini belirterek, “Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız” dedi

Abdullah Avcı: “Tekrar kafamızı kaldıracağız”
İHA

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 3-1 kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Aytemiz Alanyaspor sene başından itibaren hem savunma hem de hücumda tüm ekibiyle beraber en iyi organize olan takım. Modern oyun üzerinden hareket ediyorlar. Biz de ona göre plan yaptık. Yediğimiz gole kadar oyun dengeli biçimde geçti. Rakibin daha fazla topa sahip olacağını düşündük. Ancak ayağımızda çabuk kaybettiğimiz bir top sonrası, rakibimiz de organize gelerek arka direkte golü buldu. Sonrasında savunma güvenliğimizi bıraktığımız anda da gol gördük. Penaltıdan sonra 20 dakika uzatmayla beraber, oyunun büyük bölümü oynanmadı ve oyunu kaybettik. İlk Alanya maçının haftasında göreve başlamıştım o günden beri nefes nefese hep bir koşuşturma halinde, hep kazanarak başladığı noktadan geldiği nokta kolay değildir. Bugün kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak ondan sonra tekrar devam edebilmek. Oyun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Ligin iyi takımına karşı kaybettik, onları tebrik ediyoruz. Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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