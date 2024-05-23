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        Abdullah isminin anlamı nedir? Abdullah ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Abdullah isminin analizi

        Dini bakımdan önemli bir yere sahip olan Abdullah kelimesi, Türkiye'de en sık rastlanan erkek isimlerinden biridir. Erkek çocuklarına daha çok hayırlı bir evlat olmaları için verilen bu ismin anlamı birçok kişi tarafından merak edilir. Ayrıca ismin Kur'an'da geçip geçmediği ve analizi de merak konusudur. Bu ismin gerçek anlamını ve dini yerini öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden yoğun olarak araştırma yapar. Peki Abdullah ne demek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:34
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        Abdullah isminin anlamı nedir?
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        Arapça kökenli bir isim olan Abdullah, eski dönemlerden günümüze ulaşan ve Türkçeye yerleşen güzel isimler arasındadır. Erkek çocuklarına verilen bu isim, İslam dini bakımından önemli bir yere sahiptir. Dini açıdan derin ve zengin bir anlamı olan Abdullah adının Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediği ise akılları karıştıran bir diğer sorudur. Abdullah Kur’an’da geçiyor mu? İsmin özellikleri neler ve analizi nasıl yapılır? İşte detaylar…

        ABDULLAH İSMİNİN ANLAMI

        Abdullah isminin anlamı için birçok kaynakta güzel kelimeler verilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

        • Tanrı’nın kulu
        • Hz. Muhammed’in babasının adı
        • Yiğit kimse
        • Eli açık kişi

        İslami bakımdan önemli bir yere sahip olan Abdullah adının Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in babasının ismi olması, bu ismin Müslümanlar tarafından çok sevilmesini sağlamıştır. Türkiye genelinde Müslüman nüfus yoğun olduğundan insanların bu ismi kullanma oranı da son derece yüksektir. İşte bazı istatistikler;

        • Türkiye Geneli: 279.350 kişi
        • Ankara: 14.683 kişi
        • İstanbul: 41.102 kişi
        • İzmir: 10.047 kişi

        ABDULLAH İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

        Bu ismi taşıyan insanlarda göze çarpan en belirgin özellik inatçılıktır. Abdullah adını taşıyan insanları bir konu için zorla ikna etmek son derece ihtimalsizdir. Kendi hayatları adına kendileri karar vermek isterler. Bu nedenle onlara yapılan birçok uyarıyı dikkate almazlar. Ancak bu, zaman zaman üzülmelerine ve yanlış yapmalarına neden olabilir. Bu ismi taşıyan kişilerin ailelerine bağlı oldukları bilinir. Bilhassa anneleri, onlar için vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Sürekli olarak annelerini rol model alma huyları olabilir.

        Abdullah adını taşıyan insanların liderlik yetenekleri gelişmiştir. Herhangi bir topluluk için saygın yere ve sevilen noktaya sahip olurlar. Son derece çalışkan olan bu insanların insan ilişkilerindeki başarısı da dikkat çekicidir. İş hayatında oldukça dikkatli ve detaylara önem veren yapılarıyla başarısız olma ihtimalleri yoktur. Azimleri ve çalışkanlıkları sayesinde birçok işi halledebilir ve yoluna koyabilirler.

        ABDULLAH KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Cevabı en sık merak edilen sorulardan biri de “Abdullah Kur’an’da geçiyor mu?” olur. “Tanrı’nın kulu” şeklinde bir anlamı olan Abdullah ismi, doğrudan Kur’an-ı Kerim üzerinde geçer. Arap dilinde bilhassa sözcük anlamı üzerinden tabir edildiği bilinen bu isim, o topraklarda da yoğun olarak kullanılır. Bu noktada ismin İslami açıdan önemi de göz önüne çıkar. Ayrıca bu ismi çocuklara koymak da din alimlerince caiz kabul edilmiştir.

        ABDULLAH İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Abdullah isminin analizi nedir? Abdullah adının analizini merak eden ebeveynler, özellikle isim analizlerine önem veren ve çocuklarına koyacakları ismin bir ömür onunla olacağına inanan kişilerdir. Abdullah isminin analizi;

        • A: Atılgan ve enerjik kişilerin harfidir.
        • B: Bu kişilerde yüksek sezgi gücü olabilir.
        • D: Hırs ve üstün güç gibi kavramları çağrıştırır.
        • U: Bolluk ve bereketi ifade eder.
        • L: Bu harfin bir isimde olması durumunda sanatsal yetenekten söz edilir.
        • H: Durağanlığın ve sakinliğin sembolüdür.

        Bu ismi taşıyan kişiler, güçlü yapılarıyla birçok ortamda fark edilir. Takipçilerden biri olma yerine akılları hep liderliktedir. Bu nedenle ortamda sosyal yönleriyle öne çıkmanın yollarını ararlar.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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