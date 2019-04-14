Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Sustuk, saygımızdan hiçbir zaman ödün vermedik, herkese saygı gösterdik. Konyaspor maçında verilen penaltı, yan hakem ısrarla orta hakeme 'Temiz' diyor, bunun görüntüleri, sesleri elimizde var. Başkanımızın ısrarına rağmen TFF, VAR konuşmalarını açıklamadı.

Bu hafta Çaykur Rizespor'un iki penaltısı verilmiyor ve gelecek hafta rakibimizle (Başakşehir) oynayacakları maç öncesinde iki oyuncuları cezalı duruma düşürülüyor. Linnes'e yapılan hareket, yüzde bin kırmızı karttır. Bu akşam Rıdvan Dilmen de bunu anlattı. Golden önce Feghouli'nin ayağına basılıyor, ne hikmetse faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor ama netice alınmıyor. Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart çıkartmak istiyor ama vazgeçiyor. Sonra sarı veriyor ama VAR ile konuşup kırmızı veriyor.

Arkadaşlar nasıl devam edeceğiz böyle? Bu kadar çabamıza, ekonomik sıkıntıda yaptıklarımıza yazıktır. Bir takım şampiyon edilecekse, çıksınlar açıklasınlar, ilan etsinler, kimse de boşuna uğraşmasın. Bir faul var, ayağa basma var, VAR ile konuşuyorsunuz ama faul veremiyorsunuz. Arkadaşlar bildiğim birçok şey var. Bana söylenene birçok şeyler var. Türk futbolu adına, Türk futbolunun markası adına üzgünüm. Zamanı gelince çok şey paylaşacağım."

Albayrak, bir muhabirden gelen "Ne gibi önlemler alacaksınız?" sorusuna "Ne yapabilirsiniz ki?" diye cevap verdi.