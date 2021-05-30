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Abese suresi Türkçe anlamı ve tefsiri: Abese Suresi Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu nasıl?

Abese Suresi anlamı ve tefsiri Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Hz. Muhammed'e Mekke'de indirildiği bilinen Abese Suresi Kur'an-ı Kerim'in 80. suresidir ve toplamda 42 ayetten oluşur. Abese Suresi Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu nasıl? İşte Abese suresi Türkçe anlamı ve tefsiri

Abese suresi Türkçe anlamı ve tefsiri: Abese Suresi Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu nasıl?

Hz. Muhammed'in, Mekke'nin ileri gelenleriyle buluştuğu bir davette kendisine Kuran'dan bir şeyler anlatmasını isteyen Abdullah bin Mektum'a yüzünü ekşitmesi üzerine indirilen Abese suresi araştırılıyor. Abese Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? İşte Müslümanlar tarafından merak edilen Abese Suresi Türkçe meali ve tefsiri

ABESE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

ABESE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1.Abese ve tevella.

2.En caihul'a'ma.

3.Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.

4.Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.

5.Emma menistağna.

6.Feente lehu tesadda.

7.Ve ma 'aleyke ella yezzekka.

8.Ve emma men caeke yes'a.

9.Ve huve yahşa.

10.Feente 'anhu telehha.

11.Kella inneha tezkiretun.

12.Femen şae zekerehu.

13.Fiy suhufin mukerremetin.

14.Merfu'atin mutahheretin.

15.Bieydin seferetin.

16.Kiramin bereretin.

17.Kutilel'insanu ma ekferehu.

18.Min eyyi şey'in halekahu.

19.Min nutfetin halekahu fekadderehu.

20.Summessebiyle yesserehu.

21.Summe ematehu feakberehu.

22.Summe iza şea enşerehu.

23.Kella lemma yakdı ma emerehu.

24.Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.

25.Enna sabebnelmae sabben.

26.Summe şakaknel'arda şakkan.

27.Feenbetna fiyha habben.

28.Ve 'ineben ve kadben.

29.Ve zeytunen ve nahlen.

30.Ve hadaika ğulben.

31.Ve fakiheten ve ebben.

32.Meta'an lekum ve lien'amikum.

33.Feiza caetissahhatu.

34.Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.

35.Ve ummihi ve ebiyhi.

36.Ve sahıbetihi ve beniyhi.

37.Likullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğniyhi.

38.Vucuhun yevmeizin musfiretun.

39.Dahıketun mustebşiretun.

40.Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun.

41.Terhekuha kateretun.

42.Ulaike humulkeferetulfeceretu.

ABESE SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. ﴾1-2﴿
(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak, ﴾3﴿
Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. ﴾4﴿
Kendini muhtaç hissetmeyene gelince; ﴾5﴿
Sen, ona yöneliyorsun. ﴾6﴿
(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! ﴾7﴿
Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. ﴾8-10﴿
Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur'an) bir öğüttür. ﴾11﴿
Dileyen ondan öğüt alır. ﴾12﴿
O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. ﴾13-16﴿
Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o! ﴾17﴿
Allah onu hangi şeyden yarattı? ﴾18﴿
Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. ﴾19﴿
Sonra ona yolu kolaylaştırdı. ﴾20﴿
Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. ﴾21﴿
Sonra, dilediği vakit onu diriltir. ﴾22﴿
Hayır hayır o, Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.) ﴾23﴿
Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın! ﴾24﴿ Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık. ﴾25﴿
Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık! ﴾26﴿
Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. ﴾27-32﴿
Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. ﴾33-37﴿
O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, ﴾38﴿
Gülerler, sevinirler. ﴾39﴿
O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. ﴾40﴿
Onları bir siyahlık bürür. ﴾41﴿
İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. ﴾42﴿

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