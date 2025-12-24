A.B.İ. dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı yapımlardan A.B.İ., yayınlanan ilk tanıtımıyla izleyicinin radarına girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu aynı projede buluşturan dizi; aile içi çatışmalar, geçmişin gölgesinde kalan sırlar ve güç dengeleri etrafında şekillenen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi, karakter yapısı ve oyuncu kadrosu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Detaylar haberimizde...
Yeni yayın dönemine yeni projelerle girmeye hazırlanan ATV, dramatik anlatımıyla öne çıkan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisini izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor. Aile kavramını yalnızca duygusal değil, aynı zamanda bir sınav alanı olarak ele alan yapımda, karakterler arasındaki gerilim ve geçmişten gelen hesaplaşmalar ön planda olacak. Kısa tanıtımın ardından dizinin konusu, yayın takvimi ve kadrosunda yer alan isimler izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. İşte güncel bilgiler...
A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NEDİR?
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizi çok yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Kesin tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.
A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.
Kaynak - Görseller: ATV