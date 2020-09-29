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Abide Tanımı:

Abide kelimesini anlamı; birini onurlandırmak için tasarlanmış veya yapılmış bir yapı, yapıt, heykel, mezar taşı veya başka bir öğedir. Bina veya heykel gibi bir yapı, anıt olarak inşa edilmiştir. Mezara yerleştirilmiş yazılı bir işaretçi; bir mezar taşı. Tarihsel önemi veya kayda değer bir geçmiş kişi ya da bir şeyle ilişkilendirilmesi nedeniyle saygı duyulan bir şey olarak ifade edilir.

Abide Nedir TDK:

Mimarlık tanımı anıt olarak ifade edilir.

Abide Örnek Anlatımı:

Abide; Tablet, heykel, sütun, bina vb. Gibi kişinin veya olayın hatırasını canlı tutmak için kurulmuş bir şey, mezarın üzerine veya mezarlığa yerleştirilmiş böyle bir kalem, heykel veya yapı olarak tanımlanır.

Eski bir dönemden sağ kalan yapı. Bir yazı veya benzeri bir anıt olarak hizmet. Kalıcı değer veya öneme sahip bir iş, üretim ve benzeri; öğrenme anıları. Kalıcı veya olağanüstü kanıt veya örnek. Bir sınırı işaretlemek için yeryüzüne yerleştirilmiş bir taş veya başka bir nesne. Bir mezar, gömüt, bir heykel, büst.

Hatıra ya da sembolik nedenlerle ya da anıt olarak yapılmış bir yapı, bir anma töreni. Topluluğun bir bütün olarak sahip olduğu önemli bir site. Olağanüstü veya gururlu bir başarı. Önemli bir mezar kasası veya mezarı. Yasal bir belge. Kalıcı olarak sabit bir işaretleyici ile işaretlenmiş bir anket referans noktası (bir anket anıtı). Bu ifadeler ile örneklendirilir.

Abide Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: