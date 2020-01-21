Ablaya doğum günü mesajları anlamlı ve güzel öğeler barındırırlarsa çok daha mutlu edici bir hal alabilirler. Birçok şekilde sizin üzerinizde emeği bulunan değerli ablanıza yapacağınız bu güzel sürpriz ile onun kalbini bir kez daha kazanabilirsiniz. Ablaya doğum günü mesajları Whatsapp üzerinden resimli, daha geniş alanı ile hatta video şeklinde de hazırlanıp gönderilebilir. Ablaya doğum günü sözleri için yapacağınız bir takım seçeneklerin içinden en güzelini değerlendirip gönderebilirsiniz. Ablaya doğum günü sözleri kısa ancak anlamlı içerikler halinde de hazırlanabilir.

Ablaya Doğum Günü Mesajları 2020

Ablacığım benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Doğum günün kutlu olsun bir tanem.

Sen benim için sadece ablam değil her şeyimsin. İyi ki doğdun ablacım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun nice mutlu yıllara.

Elma suyu portakal, doğum gününde hoşça kal. Seni hiç unutmayacak kardeşin doğum gününü kutlar.

Ben ne yazarsam yazayım yine de sana olan sevgimi anlatamaz bu yüzden kısaca iyi ki doğdun canım ablam. Nice mutlu yıllara.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Doğum günün kutlu olsun canım ablam.

Sana çok mesajlar atmak isterdim ama biliyorum ki hiçbiri senin özelliğini anlatamaz sana. Canım ablacım iyi ki doğdun nice senelere.

Benim güzel canım ablacım yeni yaşınla beraber her şey gönlünce olsun iyi ki doğdun. Nice nice yıllara canım ablam.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Doğum günün kutlu olsun!

Senin o güzel yüreğin her zaman en güzel mutlulukları hak ediyor. İyi ki ablamsın, iyi ki canımsın nice senelere.

Sana sağlık diliyorum ve huzur. Bu ikisi olsun yeter. Mutlu yıllar, senin ablam olmandan gurur duyuyorum ablacık doğum günün kutlu olsun.

Kısa bir mesajla sana içimdekileri anlatmak isterdim ama anlatılamayacak mesajlara sığmayacak kadar değerlisin iyi ki doğdun ablacım.

Her insanın bir dönüm noktası vardır. İşte bugün de senin dönüm noktan. Umarım bundan sonra hatta bu okuduklarından sonra dökeceğin her gözyaşı mutluluktan olur. Doğum günün kutlu olsun canım ablam.

Dünyada eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayatının bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın ve iyi ki doğdun ablacım!

Hatırlar mısın bilmem senle küçükken oynadığımız oyunları şimdi bazen onları düşünüyorum da keşke hiç büyümeseydik keşke hep oynasaydık. Doğum günün kutlu olsun.

Bugün bir yaşını daha doldurdun canım ablam. Her zaman senin bir kardeşin olduğunu unutma iyi ki varsın nice senelere.

Yeni yaşın eskisinden çok daha iyi olsun. Dilediğin her şeyde gönlünce olsun. Hayatından mutluluk hiç eksik olmasın iyi ki varsın iyi ki doğdun ablacım.

Benim ablam kimseye benzemez içinde sevgi, iyilik hiç eksik olmaz her zaman güler yüzün olması dileğimle nice senelere.

Dileğim bugün dilediğin tüm dileklerin gerçek olması. Belki yanında değilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice yaşlara.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Nice seneler.

Bugün bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan. Bil ki unutulmadın. Doğum günün kutlu olsun!

Canım ablacığım doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım, yeni yaşının sana sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir yaşam sunmasını dilerim. İnşallah hep birlikte böyle beraber geçiririz her yaş gününü, iyi ki dünyaya geldin ve benim ablamsın seni çok seviyorum. Kız kardeşin.

Doğduğun gün bulutları yırtarak, bir güneş gibi etrafına aydınlık saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle yasa! Nice yaşlara.

Güneş kadar sıcak… Kar tanesi kadar berrak… Yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun biricik kardeşim canım ablam…

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan. Bil ki unutulmadın. Doğum günün kutlu olsun! Mutlu yıllar canım kardeşim, canım ablam...

Doğum gününün sana tıbbı şaşırtacak kadar sağlık, melekleri kıskandıracak kadar mutluluk getirmesi dileğiyle nice yıllara canım ablacığım…

Acıların bir kum tanesi kadar küçük, mutlulukların nisan yağmuru kadar bol olsun. Hayatta bir kere ağlarsan oda mutluluk olsun. Ablacığım nice mutlu yıllar...

Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle doğum günün kutlu olsun canım ablam...