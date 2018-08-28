Türkiye'de de yatırımları olan Orta Doğu'nun en büyük özel fon şirketlerinden biri Abraaj'ın kurucusu ve üç üst düzey yöneticisi hakkında Birleşik Arap Emirlikleri yargısından 3 yıl hapis cezası çıktı.

Mahkeme belgelerine göre Abraaj kurucusu Arif Naqvi ve diğer yöneticiler cezayı karşılıksız çek yazmaktan dolayı aldı. Öte yandan, Naqvi'nin avukatı Habib Al Mulla ise yaptığı açıklamada tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmanın detayları ile ilgili bilgi verilmedi.

Şarika (Sharhaj) Emirliği'nde görülen davada Naqvi tarafından imzalanan ve aynı zamanda Abraaj hissedarlarından olan Crescent Group yöneticisi Hamid Jafar adına yazılan çekin değerinin 799 milyon dirhem yani 218 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Anlaşma sonrası savcılık davayı geri çekerken hükmün uygulanması iptal edildi.

Dubai Emirliği merkezli olan Abraaj, 1 milyar dolarlık sağlık fonunun kullanımıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle Cayman Adaları'nda geçici tasfiye başvurusunda bulunmuştu.

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