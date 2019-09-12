'Abrakadabra' sergisi açıldı

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan Halit Altındere'nin 'Abrakadabra' sergisinin küratörlüğünü MAXXI Müzesi Direktörü Hou Hanru üstleniyor. Serginin geniş davetli topluluğuyla yapılan ön gösteriminde konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, "Yapı Kredi'nin 75'inci yaşına özel olarak düzenlediğimiz 'Abrakadabra' sergisi dolayısıyla Halil Altındere ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Halil Altındere ise serginin sokak kültürü ve popüler kültürden ögeler taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi; "Sergiyi gezecek herkes, serginin içinde yer alan eserlerle kendisi arasında bir ilişki kurabilir. Gündelik hayatın içinden bir nesne, olağan bir durum ya da bizim için sıradanlaşmış olan herhangi bir olay aslında oldukça ilginç olabilir. İşte bu sergide kimi sıradan nesnelere, durumlara küçük müdahalelerde bulundum. Bu sıradan nesneler artık sıra dışı."

3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, Halil Altınder'in hiper - realistik heykellerini, bronz işlerini ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getiren 20'den fazla eserden oluşuyor. Hou Hanru, Maria Lind ve HG Masters gibi dünyaca ünlü küratör ve yazarların bu sergi için özel olarak kaleme aldığı yazılarını içeren bir sergi kitabı da Yapı Kredi Yayınları tarafından ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. 'Abrakadabra' sergisi boyunca ünlü sihirbaz Kubilay 'QB' Tunçer, çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara özel olarak sergi salonunda sihir - sanat ilişkisini sorgulayan performanslar ve söyleşiler gerçekleştirecek.