"Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı" özelliğine sahip Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, yürüme yolları, piknik alanları, ağaçları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra konaklama imkanlarıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor
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Sakarya'da bulunan, dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
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AA'nın haberine göre Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan, 24 kilometrekarelik alanı, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlerin bulunduğu longozun ziyaretçileri, ahşap yürüyüş yoluyla bu doğal güzellikleri keşfetme imkanına sahip oluyor.
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Karasu ilçesinde, yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve beyaz nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
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Zengin bitki florası ve yaklaşık 200 göçmen kuş türüne ev sahipliği yaparak dünyanın nadir tabiat alanlarından biri olan longoz, biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
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"Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı" niteliği taşıyan tabiat harikası Acarlar Longozu, bölgede yaşayan canlılar için nemli bir yaşam alanı özelliğine de sahip. Özellikle hafta sonları görsel şölen yaşanan longoz, özellikle İstanbul ve Ankara'ya yakın olması dolayısıyla hafta sonları günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı oluyor.
Longozdaki restoranın işletmecisi Gurbet Sarımehmet, yaptığı açıklamada, bir yıldır longozda işletmecilik yaptığını söyledi.
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Restoranı yenileyerek müşterilerine kahvaltı, gözleme, ızgara ve balık gibi yemek çeşitleriyle hizmet verdiklerini anlatan Sarımehmet, "Doğayı korumaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada birçok kuş çeşidi ve farklı hayvan türleri bulunuyor. Ziyaretçilerin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ziyaretçilerimiz yürüyüş yolunda yeşillik, yeni açan nilüfer çiçeklerini görebilir, doğa ile baş başa yeşillikle iç içe bir gün geçirebilir." diye konuştu.
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Hediyelik eşya dükkanı işletmecisi Emin Tayfun Tosun ise 6 yıldır longozun tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışı yaptığını belirtti.
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Longozun tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Tosun, şunları anlattı:
"Denizin önünde oluşan kum setleri, alttan kaynayan suların yağmur sularıyla çoğalması sonucu orman tamamen sular altında kalmış ve subasar ormanı oluşmuş. Özelliği tek parça longoz olmasıdır. Longoz Türkiye'de İğneada'da da vardır fakat 7 parça halindedir."
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"Burası tek parça halindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük longozudur. Çok çeşitli bitki türüne sahiptir. Su nilüferi, menekşe, su lalesi buranın belirgin bitkileridir. Toprakla bağlantısı olmayan, tamamen suda yetişen endemik bitkiler burada çok fazladır. Zengin kızılağaç ormanlarına sahiptir. Kızılağaçlar suyun altında yetiştiği için suya dayanaklıdır. Bu nedenle Osmanlı zamanında yapılan saltanat kayıklarının ağaçlarının buradan gönderildiği söylenir."
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LONGOZ 230 KUŞ ÇEŞİDİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Tosun, longozun göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunduğunu, şu ana kadar tespit edilmiş yaklaşık 230 çeşit kuşa ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi.
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Herkesi bu muhteşem doğayı görmeye beklediklerini dile getiren Tosun, ziyaretçilerin, nilüferleri, farklı kuş türlerini ve ormanı, 650 metrelik ahşap yürüyüş yolu sayesinde gözlemleme imkanı bulacağını söyledi. Daha önce su bisikletleriyle ormanın içinde gezilebildiğini ancak sazlık alanların içinde göçmen kuşların kuluçkalarının bulunması ve ziyaretçilerin nilüferlere zarar vermesi nedeniyle bunun yasaklandığını aktaran Tosun, şöyle devam etti:
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"Yürüyüş yolunda doğal güzellikler izlenebilir, yolun sonunda bir kafeterya var. Sıcaktan bunalan misafirlerimiz orada soluklanıp soğuk bir şeyler içebilir. Piknik alanında vatandaşlarımız gelip piknik yapabilir, gece geç saatlere kadar doğada temiz havada kalabilir. Restoranımızdan da faydalanabilir. Hafta sonu insanlarımız burada güzel vakit geçirebilir.
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Bu yıl sezon sakin geçmesine rağmen burayı günlük ortalama 5 bin kişi ziyaret eder. Geçen yıl bu sayı daha fazlaydı. Gelip görmeye değer bir yer, herkesi buraya davet ediyoruz. Yaklaşık 20 kilometrelik longozda yürüyüş alanımız sadece 650 metre. Milli Parklar tarafından yeni yapılacak projeyle longozun 5 bölge halinde daha ilerilere doğru taşınacağı ve ziyaretçilerin longozun derinliklerini görebileceği söyleniyor. Yürüme yolu uzatılacak, bisiklet yolu engelli yolu yapılarak daha uzun parkur yapılacak. O zaman ziyaretçi sayımızın daha da artacağına inanıyorum
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