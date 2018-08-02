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Bu yıl sezon sakin geçmesine rağmen burayı günlük ortalama 5 bin kişi ziyaret eder. Geçen yıl bu sayı daha fazlaydı. Gelip görmeye değer bir yer, herkesi buraya davet ediyoruz. Yaklaşık 20 kilometrelik longozda yürüyüş alanımız sadece 650 metre. Milli Parklar tarafından yeni yapılacak projeyle longozun 5 bölge halinde daha ilerilere doğru taşınacağı ve ziyaretçilerin longozun derinliklerini görebileceği söyleniyor. Yürüme yolu uzatılacak, bisiklet yolu engelli yolu yapılarak daha uzun parkur yapılacak. O zaman ziyaretçi sayımızın daha da artacağına inanıyorum