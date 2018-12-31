Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, bir hayli acelesi olan Şebnem Dönmez, gazetecilere selam vererek, "Yürürken de karşılaştık. Ne güzel" diyerek gözlerden kayboldu.

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