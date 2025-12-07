Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Açelya Akkoyun, ağabeyi hayatını kaybetti

        Açelya Akkoyun'un ağabey acısı

        Açelya Akkoyun'un ağabeyi Demokan Akkoyun, hayatını kaybetti. Akkoyun, acı haberi "Canım abim, bugün melek oldun" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncunun acı günü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Açelya Akkoyun, ağabey acısıyla sarsıldı. Akkoyun, yaptığı açıklamada ağabeyi Demokan Akkoyun'un vefat ettiğini duyurdu.

        Ağabeyi Demokan Akkoyun ile olan fotoğrafını yayımlayan Açelya Akkoyun; "Canım ağabeyim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için kendi yapamadıkların üzerinden bile 'Sen yap' diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim. Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için. Seni çok özleyeceğim ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık. Doğduğumuz günden beri ve Allah'ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık! Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu ağabeyim. Anneme babama selam söyle, onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım ağabeyim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #açelya akkoyun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!