Açelya Akkoyun'un acı günü 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
ABONE OL

Açelya Akkoyun'un acı günü 

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Akkoyun, "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
Açelya Akkoyun'un acı günü 
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Oyuncu Açelya Akkoyun, aldığı haberle sarsıldı. Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayata veda etti.

"SENİ SONSUZ SEVGİYLE SEVİYORUM"

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran oyuncu, "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz sevgiyle seviyorum anne" ifadelerini kullandı.

Açelya Akkoyun, annesinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını belirterek "Can parçam, kıymetlim annemiz İncila Akdeniz'i Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazında uğurluyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mine Tugay'ı durdurabilene aşk olsun! Verdiği pozlarla "Yok artık" dedirtti!
MAGAZİN Mine Tugay'ı durdurabilene aşk olsun!
Dünya Kupası'nın finalinin ardından... Nusret Gökçe, Open final maçına giremeyecek - Magazin haberleri
MAGAZİN Men edildi
Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!
MAGAZİN Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!
Özge Özpirinçci'nin Serenay Sarıkaya sessizliği - Magazin haberleri
MAGAZİN Özge'nin Serenay sessizliği
Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Bir deri bir kemik kaldı!
Özgü Kaya-Eren Ören çifti el ele - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşıklar el ele
Amine Gülşe: Kızımla sergiyi ziyarete geldik - Magazin haberleri
MAGAZİN "Kızımla sergiyi ziyarete geldik"
Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi: Edis ile aşk yaşıyorlar mı? - Magazin haberleri
MAGAZİN Sonunda konuya bir açıklık getirdi
Selen Görgüzel: Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum"
Berrak Tüzünataç: Ay, dur! Korktum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ay, dur! Korktum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.