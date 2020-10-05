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Acem Tanımı:

Acem kelimesini anlamı; İran’da doğmuş veya yaşayan bir kişi, yerli veya Pers veya İran sakinleri, İran’a özgü, topluluk olarak tanımlanır.

Acem Örnek Anlatımı:

Acem; İran, İran’la ya da onların halklarıyla, dilleriyle ya da kültürleriyle ilgili ya da bunlarla ilgili topluluk (acem topluluğu),İran'da yaşayan ancak Arap olmayan kişiler, Arapça konuşmayan kimse olarak ifade edilir. Acem, eskiden astarlarda kullanılan ince bir ipek kumaştır. Aslen Orta Doğu kökenli büyük bir cins yerli kedi (acem kedisi) olarak örneklendirilebilir.

Acem Nedir TDK:

Klasik Türk Müziğinde de mi noktasına yakın bir perde, İranlı ve İran ülkesi olarak tanımlanır.

Acem Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: