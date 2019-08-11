Türkiye, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramın ilk sabahında da kurban kesimi sırasında vatandaşlar kendilerini yaraladı. Acemi kasaplar acil servislerde kuyruk oluştururken, yaralıların çoğu ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Samsun'da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular. Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler.

Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Yaraları hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.

ARKADAŞI BU YIL DA SOL ELİNİ KESTİ

Kahramanmaraş'ta kimi kurbanı keserken, kimi de eti pay ederken yanlışlıkla ellerini ve kollarını kesti. Kesilen yerlerini bezle saran acemi kasaplar hemen hastaneye giderek dikiş attırdı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, "İki bayramdır beni kesiyor arkadaşım. İnsan iki defa kesilir mi? Akacak kan damarda durmazmış. Kendi kurbanımızı kesiyorduk ve arkadaşımın bıçağı elime girdi" dedi.

Gaziantep'te namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Kesim sırasında vatandaşların büyük kısmı yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'36 YILDIR İLK KEZ KESTİM'

Adana'da da kurbanlıklarını kendisi kesmek için evlerine getiren bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazıları da sinirlenip basın mensuplarına tepki gösterip yaralanan yerini gizlemeye çalıştı. Elini kesen Selahattin Kızmaz, 36 yıldır kendi kurbanını kendisi kestiğini belirterek, "İlk kez kurbanımı keserken elimi kestim" diyerek gülümsedi. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken bir vatandaşın burnundan yaralı olması dikkat çekti. Saat 08.30'dan 09.30'a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 50’ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Kurban kesimi sırasında yaralanan bir kişi, "Kaza işte bıçak elimden kaydı. Dikiş attırdık çıktık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler. Daha kötü sonuçlarda çıkabilir" dedi. Sabah erken saatler olmasına rağmen Düzce il genelinde hastanelere 24’e yakın kişi kesik yaralanması ile geldi.

Kayseri'de kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen yaralılara, acil serviste müdahale edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Köçer Çetintürk, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi. Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti. İzmit'te kesim yerlerinde, hayvanları kesmeye çalışan kişilerden birkaçı, kurbanlıklarının darbeleri ve bıçakla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı. Kurban keserken yaralananlar hastane çıkışında bundan böyle daha dikkatli olacaklarını söyledi.

'BABAM KESTİ ELİMİ, KENDİM KESMEDİM YANİ'

Tokat'ta kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. İlçelerle birlikte toplam bilanço 107 kişi olarak açıklandı. Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar veya kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kesici aletlerle ya da boynuz darbesiyle yaralanarak hastanelik oldu. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Basın mensuplarının sorularına esprili yanıt veren bir vatandaş, "Babam kesti elimi, başka bir şey yok. Karşı taraftaki tosun gitti zaten. Elimi de babam kesti, kendim kesmedim yani” diye konuştu. İlk müdahalesi Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan vatandaşları protokol üyeleri de ziyaret ederken, il genelinde kurban keserken yaralanan kişi sayısı 107 olarak açıklandı.