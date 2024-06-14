İkiz kazada iki yıl ceza! Aci ailesini yıkan ikinci ölümde 3 ay sonra karar çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C., annesi tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Anne ve oğul için geçtiğimiz günlerde kırmızı bülten çıkarılırken, kahreden kazadan günler sonra Aci ailesi ikinci bir ölümle yıkıldı. Silivri'de meydana gelen benzer olayda aracı arızalanınca emniyet şeridine park eden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anil Aci, bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tutuklanan kamyon sürücüsü hakkında da 3 ay sonra karar çıktı ve kamyon şoförü Sait İ., 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı
Silivri'e Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili kamyon şoförü Sait İ., 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
ASLİ KUSURLU ÇIKTI, TEKRAR TUTUKLANDI
DHA'nın haberine göre kaza 11 Mart pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.
Bu sırada aynı yöne ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ya çarptı.
Kamyon, 100 metre ilerde dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Anıl Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eyüpsultan'da yaşanan kazada annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi.
Bugün tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 YIL 6 YIL HAPİS CEZASI
Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili ise karar açıklandı.
Silivri 5.Asliye Ceza Mahkemesi kamyon şoförü Sait İ.'nin 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.