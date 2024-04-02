SİNEMA DÜNYASINDA ACI HABER

Yeşilçam'ın pek çok unutulmaz filmine imzasını atan Türker İnanoğlu vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" dedi.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu’da dünyaya geldi. Babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır. Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri vardır. Kardeşi Sezer henüz 3 aylıkken ölmüştür. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, lise ve yüksek eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ardından sinema mesleğine geçti.

Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer’e 9 filmde asistanlık yaptı. 1959 yılında “Senden Ayrı Yaşayamam” adlı filmle yönetmenliğe başladı. Yeşilçam’da çeşitli yapımcılara 10 adet film çektikten sonra 1960 yılında kendi şirketi Erler Film’i kurdu.

Erler Film Türkiye'de halen faaliyet gösteren en eski ve en uzun ömürlü film şirketidir. Türker İnanoğlu bugüne kadar 66 adet uzun metraj sinema filmine yönetmen olarak imza atmıştır.

1963 yılında yedek subay öğretmen olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1979'da Ulusal Video şirketini kurarak Türkiye’de ilk kez video olayını başlattı. 1985 yılında televizyon programları hazırlamak amacıyla bir stüdyo kurdu. O dönemde Türkiye’deki tek yayın kuruluşu olan TRT’ye “Bir Başka Gece”, “Hodri Meydan”, “Gecenin Getirdikleri” gibi haber ve eğlence programları hazırladı. Daha sonra özel televizyonların Türkiye'de yayına girmesi ile Star TV, Show TV, Kanal 6, ATV ve Kanal D yayın kuruluşlarına da 10.000 saatin üzerinde program hazırladı.

1987 yılında ''İcraatın İçinden'' adlı programı dönemin başbakanı Turgut Özal ile başlatan İnanoğlu, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz’ın başbakanlık dönemlerinde de aynı programın yapımcılığını sürdürdü.

1994 yılında ATV'nin yönetim başkanlığı görevini üstlendi. Öte yandan Süper Kanal adıyla yayın yapan bir de kanal kurmuştur. Bu kanal halen Kanal D adına “Dream TV” adıyla müzik yayını yapmaktadır.

Öceki yıllarda Beyoğlu Saray, Beşiktaş Yumurcak, Kadıköy Reks, Karagümrük Hakan, Bakırköy Ünverdi, Ankara Akay Dedeman ve Bahçelievler Dedeman sinemalarının işletmeciliğini yapmıştır. Halen Beyoğlu Atlas, Şişli Kent, Kavacık Boğaziçi ve Maslak TİM Sinemaları’nın sahibidir.