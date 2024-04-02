Türk sinemasının acı günü! Türker İnanoğlu hayatı ve kariyeri
Türk sinemasının acı günü... Türk sinemasının duayen ismi akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı. Sinema dünyasında adından sıkça bahsettiren Türker İnanoğlu, birçok yapıma imza atmıştır. 1960 yılında faaliyete geçen kendi film yapım şirketi Erler Film'in kurucusudur. Yeşilçam'a damga vuran Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Türker İnanoğlu hayatı, kariyeri ve filmleri...
Türk sinemasının dev isimlerinden Türker İnanoğlu vefat haberiyle gündeme geldi. Erler Film'in kurucusu olan Türker İnanoğlu'nun vefatı sonrasında, hayatı filmleri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Yeşilçam'a damga vuran isimlerden olan Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Türker İnanoğlu'nun hayat hikayesi...
SİNEMA DÜNYASINDA ACI HABER
Yeşilçam'ın pek çok unutulmaz filmine imzasını atan Türker İnanoğlu vefat etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" dedi.
TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?
Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu’da dünyaya geldi. Babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır. Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri vardır. Kardeşi Sezer henüz 3 aylıkken ölmüştür. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, lise ve yüksek eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ardından sinema mesleğine geçti.
Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer’e 9 filmde asistanlık yaptı. 1959 yılında “Senden Ayrı Yaşayamam” adlı filmle yönetmenliğe başladı. Yeşilçam’da çeşitli yapımcılara 10 adet film çektikten sonra 1960 yılında kendi şirketi Erler Film’i kurdu.
Erler Film Türkiye'de halen faaliyet gösteren en eski ve en uzun ömürlü film şirketidir. Türker İnanoğlu bugüne kadar 66 adet uzun metraj sinema filmine yönetmen olarak imza atmıştır.
1963 yılında yedek subay öğretmen olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1979'da Ulusal Video şirketini kurarak Türkiye’de ilk kez video olayını başlattı. 1985 yılında televizyon programları hazırlamak amacıyla bir stüdyo kurdu. O dönemde Türkiye’deki tek yayın kuruluşu olan TRT’ye “Bir Başka Gece”, “Hodri Meydan”, “Gecenin Getirdikleri” gibi haber ve eğlence programları hazırladı. Daha sonra özel televizyonların Türkiye'de yayına girmesi ile Star TV, Show TV, Kanal 6, ATV ve Kanal D yayın kuruluşlarına da 10.000 saatin üzerinde program hazırladı.
1987 yılında ''İcraatın İçinden'' adlı programı dönemin başbakanı Turgut Özal ile başlatan İnanoğlu, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz’ın başbakanlık dönemlerinde de aynı programın yapımcılığını sürdürdü.
1994 yılında ATV'nin yönetim başkanlığı görevini üstlendi. Öte yandan Süper Kanal adıyla yayın yapan bir de kanal kurmuştur. Bu kanal halen Kanal D adına “Dream TV” adıyla müzik yayını yapmaktadır.
Öceki yıllarda Beyoğlu Saray, Beşiktaş Yumurcak, Kadıköy Reks, Karagümrük Hakan, Bakırköy Ünverdi, Ankara Akay Dedeman ve Bahçelievler Dedeman sinemalarının işletmeciliğini yapmıştır. Halen Beyoğlu Atlas, Şişli Kent, Kavacık Boğaziçi ve Maslak TİM Sinemaları’nın sahibidir.
2005 yılında İstanbul Maslak’ta yer alan, içinde dev sahneli 1.820 kişilik büyük bir salon, 300 kişilik bir tiyatro salonu, 5 salonlu sinemalar kompleksi, toplantı salonları, restoran, cafe-bar ve hediyelik eşya dükkanlarının yer aldığı ve müzikaller, gösteriler, konserler, kongre, lansman, konferansların düzenlendiği “TİM” – Türker İnanoğlu Maslak Show Center’ı Türkiye’ye kazandırmıştır.
Türker İnanoğlu, filmcilikle ilgili meslek birlikleri, dernekler ve İstanbul Ticaret Odası meslek komitelerinde uzun yıllar yöneticilik yapmıştır. 1960’lı yıllarda Filmciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğiyle başlayan dernekçilik faaliyetlerini, 1973 yılında 8 arkadaşı ile birlikte kurduğu Türk Filmciler Derneği’nde sürdürdü. Fakat dernek 1980 yılında, kapatıldı.
Bunun üzerinde 1982 yılında FİYAP - Film Yapımcıları Derneği’ni kurdu ve uzun süre başkanlığını yaptı. Daha sonra devletin öncülüğünde kurulan SE-SAM’ın kurucu üyesi ve ilk başkanı oldu. Halen SE-SAM Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin onursal başkanıdır.
Türker İnanoğlu 1997 yılında ''TÜRVAK'' - Türker İnanoğlu Sinema Vakfı’nı kurarak yapımcılığını üstlendiği tüm filmleri ve hakları kendisinde olan TV programlarını bu vakfa devretmiştir. Vakıf, ihtiyaç sahibi sinema çalışanları ve onların ailelerine maddi yardımda bulunmakta, üniversitelerin sinema ile ilgili bölümlerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.
Türker İnanoğlu, ayrıca 16 derslikli bir ilköğretim okulu ile sinema - televizyon konusunda eğitim veren TÜRVAK - Sinema Televizyon Eğitim Merkezi’ni kurmuştur. TÜRVAK - Sinema Tiyatro Müzesi’ni de İnanoğlu kurmuştur.
Türker İnanoğlu’nun hayatı, Giovanni Scoglamillo’nun kaleminden yayınlanan ''Bay Sinema'' adlı kitapta detaylı olarak anlatılmaktadır. 2011 yılında Yeşilçam Onur Ödülü'nü almıştır.
Özel hayatı
Türker İnanoğlu, 1964 yılında oyuncu Filiz Akın ile evlendi, 1974'de boşandı. Bu evlilikten İlker İnanoğlu adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1975 yılında halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızları oldu.