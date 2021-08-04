Yaşlı çiftin acı sonu! Vitamin zannettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ ÖLÜM! Son dakika: Yaşlı çift, vitamin yerine zehir içti
ABONE OL

Yaşlı çiftin acı sonu! Vitamin diye ekmeğe damlattılar...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çiftin yemeği acı sonla bitti. Tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift kurtarılamadı

KORKUNÇ ÖLÜM! Son dakika: Yaşlı çift, vitamin yerine zehir içti
Yaşlı çiftin acı sonu! Vitamin zannettiler
0:00 / 0:00
AA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Acı olay, Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeli evde yaşayan Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti, vitamin zannederek tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp yedi.

Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kadınların kavgasında, ayırmak yerine yumrukladı - Haberler
GÜNDEM Kadınların kavgasında, ayırmak yerine yumrukladı
Evi tamamen yanan Ayşe Nine, kayıp takma dişlerinin bulunmasını istemiş - Haberler
GÜNDEM "Çocuklarıma 'Gidin onları bulun' dedim, bana ...
GÖZLER BU TOPLANTIDA! Son dakika: Yüksek Askeri Şura bugün
GÜNDEM Yüksek Askeri Şura bugün
SON DAKİKA! Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı - HABERLER
GÜNDEM Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya ...
İSKİ'den 4 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi açıklaması! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSTANBULLULAR DİKKAT! İSKİ su kesintileri
Bakan Selçuk duyurdu: 2021 Okulların açılacağı tarih beli oldu... İşte Yaz tatili bitiş tarihi
GÜNDEM 2021 Okullar hangi tarihte açılıyor?
OTOBÜSTE CİNSEL SALDIRI! Muavin itiraf etti! Otobüste uyanan genç kız muavinin saldırısına uğradı - Haberler
GÜNDEM Otobüste uyanan genç kız şoke oldu!
Kahramanmaraş'ta 5 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
GÜNDEM 5 gündür aranan genç ölü bulundu
TARTIŞMALI ÖNERGEYE ONAY! Son dakika: Bolu meclisinde tartışmalı göçmen önergesi kabul edildi - Haberler
GÜNDEM Tartışma yaratmıştı! Bolu meclisinden geçti
HIZLA DEVAM EDİYOR! Son dakika: Türkiye yanıyor! Orman yangınlarında 8'inci gün - Haberler
GÜNDEM Türkiye yanıyor! Yangınlarda 8'inci gün