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HaberlerDünyaAsya-PasifikACI REKOR! Son dakika: Hindistan'da korona vaka sayısı 400 bini geçti (Hint Mutantı)
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Acı rekor: 400 bin vaka!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti. Ülkede dün koronavirüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybederken krematoryum ünitelerinde yer kalmadığı bildirildi

ACI REKOR! Son dakika: Hindistan'da korona vaka sayısı 400 bini geçti (Hint Mutantı)
Hindistan'da acı rekor! Korkunç gelişme!
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AA

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede, 401 bin 993 vaka tespit edildi ve virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı.

NİSAN AYINDA TIRMANIŞA GEÇTİ

AA'da yer alan habere göre Hindistan'da Kovid-19 vakalarının nisan ayında başlayan hızlı tırmanışı sürüyor. İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.

VAKA SAYISI 8 BİN 500'E KADAR İNMİŞTİ

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4.5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve dün itibarıyla 400 binin üzerine çıktı.

REKOR VAKA VE ÖLÜ SAYISI HİNDİSTAN'DA

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı. Hindistan, halen dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

UYGULANAN AŞI SAYISI 154 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 154 milyon 989 bin 635 doza ulaştığını duyurdu. Hindistan, ABD ve Çin'in ardından dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılamanın, virüsün yayılmasını durdurmada daha etkili olabilmesi için aşılama kapsamına alınmayan 18-45 yaşlarındaki nüfusun bugünden itibaren aşılanmaya başlanması planlanıyor.

"ÇİFT MUTANT" ENDİŞEYE YOL AÇIYOR

Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor. Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin, vaka artışında etkili olduğunu itiraf etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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