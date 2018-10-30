Peş peşe gelen acı haberle yıkıldılar

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Acı tesadüf! 10 dakika ara ile anne ve kayınvalidelerini kaybettiler

Elazığ’da Mustafa ve Suna Karagülle çifti, aynı gün içerisinde 10 dakika arayla anne ve kayınvalidelerinin hayatını kaybettiği haberini alarak büyük üzüntü yaşadı.

30.10.2018 - 10:39 | Güncelleme: İHA

Elazığ'da ikamet eden 2 çocuk sahibi Mustafa ve Suna Karagülle çifti, 10 dakika ara iki ayrı acı yaşadı. Alınan bilgiye göre, ilk olarak Mustafa Karagülle'nin annesi Bakiye Karagülle (91), evde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. İHA'nın haberine göre, 10 dakika sonra ise eşi Suna Karagülle'nin annesi Firdes Kürklü (90) evinde vefat etti.


91 yaşında hayatını kaybeden Bakiye Karagülle, İhsaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harput aile mezarlığına defnedildi. 90 yaşındaki Firdes Kürklü ise Hacı Nazır Tutuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.


Acı olayla ilgili bilgi veren yakınları, ilk önce Bakiye Karagülle'nin vefat ettiğini, aradan 10 dakika sonra ise Firdes Kürklü'nün hayatını kaybettiğini, peş peşe alınan acı haberle tüm aile fertlerinin büyük üzüntü yaşadığını aktardı.

 

 

 

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